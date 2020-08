Xbox pone a la venta consolas inspiradas en Wonder Woman 1984

MÉXICO.— Wonder Woman 1984, la nueva película de la heroína de DC Comics, ahora llega a Xbox con modelos de consolas inspiradas en este filme. Microsoft reveló el lanzamiento de tres consolas Xbox One X.

"Inspiradas en la armadura icónica y los atuendos que usan las poderosas protagonistas femeninas de la película, vienen tres consolas personalizadas como nunca antes las habías visto", escribió Aaron Greenberg, director general de marketing de juegos de Xbox.

Cabe destacar que cada nuevo modelo tiene una característica particular.

Inspirada en la armadura que usó Gal Gadot en la película. Hecha a mano y con hojas de oro de 24 quilates, tiene un detallado escudo de águila dorada y el logo de Wonder Woman 1984 impreso en 3D. Incluye un control Xbox dorado a juego.

Esta consola, será subastada para ayudar a apoyar la iniciativa 'Together for Her'; organización que ayuda a las víctimas de violencia doméstica.

Este modelo representa a la archienemiga de Wonder Woman, Barbara Minerva. A primera viste se puede ver que tiene un patrón de piel de serpiente y piel de leopardo sintético para dar una apariencia verdaderamente salvaje.

También cuenta con picos plateados en la parte superior y frontal de la consola y el logo dorado de "Wonder Woman 1984".

De este modelo en particular se desconoce si se podrá a la venta en el futuro.

La última consola es un referente del famoso 'lazo de la verdad' de la Mujer Maravilla, es por ello que el modelo cuenta con un lazo trenzado en la parte superior.

El color naranja es otra característica que resalta. Esta consola también tiene el logo de Wonder Woman pero a diferencia de las anteriores, es más grande y colorido.

La noticia más importante en cuanto a este modelo es que tú puedes ganar una; solo debes darle 'like' o retuitear la siguiente publicación:

RT this post for a chance to win a custom Xbox One X display inspired by WONDER WOMAN 1984, coming to theaters. Experience the wonder. #WW1984Xbox #WW84 #Sweepstakes



Open in XBL Countries, 18+. Ends 9/17/20. Rules: https://t.co/l8pzghsCN0 pic.twitter.com/CcEEIy8G9j