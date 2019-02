Xbox presenta “Crackdown 3” y añade nuevos juegos a su catálogo 

Washington (EFE).- Xbox presentó este martes el tráiler oficial y varios avances del videojuego “Crackdown 3“, además de anunciar nuevas incorporaciones a su catálogo de suscripción en una nueva entrega de “Inside Xbox“, el programa de novedades de la videoconsola de Microsoft.

Novedades en el sistema de suscripción

Los abonados a “Xbox Game Pass“, el sistema de suscripción de la máquina de videojuegos, podrán acceder a nuevos títulos de gran popularidad a lo largo de este mes, como “Shadow of the Tomb Raider“, “The Walking Dead: The Complete First Season” y “Pumped BMX Pro.”

Microsoft prometió que los abonados a su servicio podrán jugar a más de 100 títulos por un precio de 9,99 dólares al mes.

Llega Crackdown 3

Por su parte, la otra gran novedad de esta entrega de “Inside Xbox” fue la presentación del esperado juego de acción “Crackdown 3“, cuyo tráiler fue desvelado hoy y puede verse en los perfiles de redes sociales oficiales de la consola.

“Crackdown 3“, posiblemente el título más aguardado de la temporada para Xbox, saldrá a la venta el 15 de febrero.

Además, desde ese mismo día estará disponible para todos los abonados a “Xbox Game Pass.”