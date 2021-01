De acuerdo con algunas escuelas, este tipo de consolas de videojuegos son muy útiles para tomar clases.

REINO UNIDO.— Escuelas como la primaria 'Birchgrove Comprehensive School' ubicada en Reino Unido recomendó que el uso de consolas de videojuego como la Xbox o PS4 para tomar las clases a distancia.

Incluso a través de redes sociales, la institución ha compartido un tutorial para aprender a utilizar la consola para las clases en línea. De igual modo ha informado que un estudiante fue quien ideó el plan.

Thank you for your kind words, we are so proud of William for his discovery and for helping thousands of people across the country https://t.co/wZRnPd0UwD

De acuerdo con la escuela de Reino Unido han comprobado que las consolas como las Xbox o las PS4 cumplen la misma función que una PC.

El colegio destaca que si en casa solo hay una computadora que es utilizada para hacer “Home Office”, el estudiante puede usar uno de estos dispositivos en lugar de comprar una nueva PC.

Por su parte, William el estudiante que ideó esta alternativa mostró cómo le hizo para acceder a la plataforma que el gobierno proporciona para tomar las clases en línea.

El joven comentó que es bastante sencillo, ya que únicamente se utiliza el navegador que trae incluida la consola. Aunque señaló que en los dispositivos de nueva generación posiblemente no se pueda por las actualizaciones en ellos.

WILLIAM SHOWS A WAY TO ACCESS HWB WITHOUT A LAPTOP AHEAD OF REMOTE LEARNING.

Should a pupil not have access to a laptop at home, there is an alternative. William drew up step-by-step instructions helping pupils use HWB through a PS4 or and XBOX. Well done! pic.twitter.com/cL6TRUwhMh