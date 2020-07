¡Ya no hay pretexto! Facebook te recordará usar el cubrebocas

La aplicación ya no solo te enviará alertas de tus publicaciones también para recordarte que te pongas el cubrebocas

MÉXICO.— Facebook es otra aplicación que se une a las iniciativas para proteger la salud de las personas debido a la preocupante situación que aún representa el coronavirus en el mundo.

Pensando en el gran alcance que tiene y en una manera sencilla de contribuir al cuidado, la app activará alertas para recordarles a sus usuarios el uso fundamental del cubrebocas.

“Usa una mascarilla para evitar propagar la Covid-19.

With the rise in COVID-19 cases in the US, we’re putting an alert at the top of @facebookapp and @instagram to remind everyone to wear face coverings and find more prevention tips from the CDC in our COVID-19 Information Center. #WearAMask pic.twitter.com/lD29oACjoB — Facebook (@Facebook) July 2, 2020

Cabe destacar que tanto en la aplicación de Facebook como en la de Instagram se podrá leer una recomendación avalada por la OMS:

“Cuando no puedas mantenerte a una distancia segura de las demás personas, cúbrete la boca y la nariz con una mascarilla. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, es el mensaje que se puede leer al inicio de las apps.

Ayudará a desmentir noticias falsas

En la app, también se habilitará una sección para desmentir los mitos que se han creado sobre el coronavirus, entre los que se encuentran información real sobre:

"Beber alcohol no previene ni cura la Covid-19", "Contener la respiración no es una prueba", "Beber cloro o tomar hidroxicloroquina pueden prevenirlo", entre muchos otros.

To date, we have connected over 2 billion people to resources from health authorities through our COVID-19 Information Center and pop-ups on @facebookapp and @Instagram with over 600 million people clicking through to learn more — Facebook (@Facebook) July 15, 2020

¿Cómo activas estás alertas?

De acuerdo con lo anunciado por los desarrolladores, con un solo click, los usuarios podrán disponer de esta actualización que será lanzada esta semana o en un par de días más.- Con información de NetNoticias.

To help keep everyone safe and informed, we're putting alerts at the top of @facebookapp and @instagram to remind people to wear masks. We've already done this in the US and will expand internationally this week. — Facebook (@Facebook) July 15, 2020

