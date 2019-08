“Yo no hice desma… fueron otros”, dice Fátima, la niña del vídeo

Fátima, de tan solo tres años de edad es la nueva estrella del internet gracias a su vídeo viral en el que explica cómo le fue en su primer día en el kinder.

Su mamá Josefina de Anda la describe como “espontánea e independiente” y aunque el vídeo se ha compartido más de 80,000 veces apareciendo incluso en diversos programas de televisión, la niña todavía no entiende lo que significar hacerse viral.

“No sabe ni en qué se ha convertido, igual aunque le enseñe videos y todo el mundo se acerque a preguntar si es la niña de Facebook, no sabe todo el auge que ha ocasionado. Ella cree que eso que dijo es un secreto, un secreto que ya sabe todo el mundo“, declara la mamá entre risas.

Todo comenzó cuando Josefina de Anda fue por su hija tras el primer día de clases y le preguntó cómo le había ido a lo que ella con toda naturalidad explicó “bailamos, cantamos, hicimos desmadre”.

Aunque por la reacción de su madre se dio cuenta de que no estuvo bien la palabra utilizada, intentó corregirlo diciendo que jugaron con pelotas.

Josefina de Anda decidió enviar el video a un grupo familiar de WhatsApp y posteriormente su sobrina Marissa de Anda lo compartió en Facebook.

En poco tiempo, la reacción de la niña se hizo viral desatando las risas de los internautas y algunos malos comentarios por permitir que la niña se exprese de esa manera.

La mamá de la niña dijo que respeta a todos aquellos que no han estado de acuerdo con la grosería dicha por la pequeña.“Independiente de esos comentarios malos, pues yo siento mucho gusto, tengo mucha felicidad“.

Aunque en su momento le arrancó una carcajada, la mamá de Fátima explicó que sí regaño a su hija, al hacerle ver que esa palabra que utilizó no fue la correcta.

Sin embargo, su respuesta al regaño la volvió a sorprender.“Yo le dije ‘hija, ¿cómo que hiciste desmadre en la escuela, eso no se hace?’ y me contesta ‘mamá, espera, yo no hice desmadre fueron otros chiquillos, yo no fui la del desmadre’“, contó Josefina.

Fátima Mariana, quien este lunes inició su primer año de preescolar, vive en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, con su abuela de 72 años; su mamá y su hermano de 19 años.

En otro video compartido por Marissa de Anda, Fátima asegura que ahora se va a portar muy bien.