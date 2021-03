YouTube elimina el botón de ''dislike''

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque las redes sociales son espacios donde los usuarios pueden expresar -con aparente libertad- su opinión, los constantes cambios sociales y culturales han llevado a plataformas como Instagram a retirar el número de "likes" de una imagen, mientras que YouTube acaba de anunciar que retirará el botón de "dislike" ("manita abajo").

Durante las próximas semanas la plataforma, propiedad de Google; planea probar varios diseños de interfaz y uno de ellos ya no muestra públicamente cuántos "No me gusta" ha obtenido un vídeo.

En el diseño que mostró la compañía, el botón de manita abajo todavía está ahí para que la gente lo utilice, pero no tiene un recuento que se actualice en tiempo real.

¿Por qué YouTube eliminará el botón de ''dislike''?

Según YouTube, ahora solo los creadores de contenido tendrán acceso a esa información a través de YouTube Studio. La compañía dijo que la prueba se creó tomando como base los comentarios de los creadores de contenido sobre "campañas de bienestar y no me gusta".

Pero también aclaró que las personas aún podrán usar el botón "No me gusta" para compartir comentarios y que el sistema siga sirviendo como retroalimentación para los creadores y como una manera de identificar vídeos que son clickbait, spam o engañosos.

Hay que señalar que no es la primera vez que YouTube considera hacer un cambio en la manera en que los usuarios pueden aprobar o reprobar un contenido. En 2019 la compañía planteó la idea de desactivar los recuentos de calificaciones, pedir que los usuarios dieran más retroalimentación y hasta eliminar el botón por completo para evitar que una multitud de personas bombardee un vídeo con su negatividad.

¿Una protección para los youtubers?

Lo que está haciendo la compañía es tratar de resolver un problema manifestado por los youtubers: los ataques dirigidos. Pues algunos se han enfrentado a que un montón de personas le den "no me gusta" a sus vídeos sin siquiera haberlos visto, simplemente porque no les agrada o no están de acuerdo con el contenido que publica un canal o un creador, lo cual, a la larga, termina afectando su desempeño en la plataforma.

Captura de pantalla con fines ilustrativos

La compañía anunció las pruebas en Twitter y luego explicó con más detalle, en una publicación en su foro de comunidad, que el objetivo no es eliminar la capacidad de los usuarios de indicar que no les gustó un vídeo. Además, las críticas negativas seguirán contribuyendo a impulsar los algoritmos de recomendación de YouTube, pero se evitará que los usuarios, al ver un número importante de no me gusta, se unan a dar "dislike" solo con la intención de verlo aumentar.

En el artículo YouTube también menciona que los no me gusta pueden afectar negativamente el bienestar de un creador y pueden motivar una campaña específica en sus videos.

¿Cuándo desaparecerá el botón de ''dislike'' de YouTube?

Cabe señalar que, de acuerdo con la compañía, por ahora se trata de una prueba que solo algunos de sus usuarios en todo el mundo están viendo. Eso quiere decir que, al final, podría nunca implementarse de manera general y el recuento de los botones de manitas seguirán estando disponibles.