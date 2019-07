Zona Play: Regresan las “amenazas” del pasado

En una temporada en cartelera en la que parecen regresar los clásicos del pasado, Chucky (Child’s Play) regresa a las salas con un “reinicio” que se estrenará el próximo viernes 9 de agosto.

Sin embargo, para esta ocasión, el “amigable” juguete no tendrá la historia de haber sido poseído, sino que será la inteligencia artificial la que tome decisiones, buenas o malas, y que causará grandes estragos a su dueño Andy, así como a los que lo rodean.

Esta cinta estaba programada para salir el pasado 21 de julio, pero debido a Toy Story se retrasó su regreso a la pantalla grande.

Cabe destacar que Chucky, en sus inicios o las dos primeras películas, son consideradas como cintas de culto de terror, pero la franquicia fue creciendo hasta que se perdió ese toque sombrío y pasó a ser una historia desgastada en la que, incluso, hasta tuvo novia y un hijo.

Mucho cuidado con lo que descargas en tu teléfono celular

El agente Smith

Si viste la trilogía de Matrix, seguramente vas a saber sobre lo que el Agente Smith representaba, y justo por ello o en honor, se le bautizó así a un malware que ha infectado a poco más de 25 millones de teléfonos celulares con sistema operativo Android.

Pero, para contextualizar un poco vamos a recordar. En la cinta de Matrix, el Agente Smith es un programa de defensa que buscaba eliminar a los humanos que sabían de la realidad que las máquinas nos ocultaban; sin embargo, al no poder realizar su tarea (eliminar a Neo), se transforma en un virus que comienza a infectar, reemplazando a programas y seres humanos por igual con versiones de él mismo.

Justo es por ello que se le bautizó a este malware como Agente Smith, pues se “disfraza” como una actualización y reemplaza a las aplicaciones ya instaladas, claro, sin que los usuarios lo sepan.

Por el momento ha afectado a personas que radican en India, Pakistán, Bangladesh, así como Inglaterra y Estados Unidos, de ahí que se haya emitido una alerta para no usar las famosas aplicaciones que vienen fuera de la tienda de Android.

It, en su secuela, promete asustar mucho

Imágenes de lo que se verá en la segunda parte de "It" Imágenes de lo que se verá en la segunda parte de "It" Imágenes de lo que se verá en la segunda parte de "It" Imágenes de lo que se verá en la segunda parte de "It" ❮ ❯

Si los payasos te dan miedo o escalofríos, entonces prepárate porque “It, capítulo 2”, está próximo a estrenarse y las imágenes de esta secuela ya comienzan a circular en internet.

Por el momento no hay muchos detalles, por lo que se espera que en la Comic Con de San Diego, que arranca este 18 de julio, se mostrarán más avances e información de este clásico de terror.

¿Será que “el club de los perdedores” vuelva a tener “éxito” en su enfrentamiento ante la amenaza del poblado de Derry?

Cinta de Mortal Kombat, con “fatalities”

Scorpion, uno de los ninja favoritos de Mortal Kombat

Si la cinta noventera de Mortal Kombat te pareció algo “agresiva” en su tiempo, pues prepárate porque en esta ocasión habrá más gore y humor negro, así como los famosos “fatalities” que se integrarán a la cinta.

Por ahora, sólo falta esperar a que llegue el 5 de marzo de 2021 para ver la nueva película que el mismo guionista Greg Russo ha confirmado que será para adolescentes y adultos.

Sin embargo, por ahora no hay adelantos ni vistos a lo que sería el trama de la historia, aunque poco a poco comienzan a darse a conocer a los actores que estarán en esta cinta, como por ejemplo el artemarcialista Joe Taslim, quien dará vida a Sub Zero.

La amenaza espacial de los Critters, de vuelta

Justo cuando pensabas que la amenaza de los Critters había sido controlada, ahora regresarán para seguir comiendo a cuanto ser vivo se encuentren en nuestro planeta, en especial a los humanos.

Paralelo a la nueva cinta titulada “Critters Attack”, existe una serie de ocho capítulos que se llama “Critters A New Binge”, misma que puedes ver únicamente a través de la plataforma de vídeo Shudder. Sin embargo, según se comenta, la película no tiene nada que ver con la saga.

En el avance que salió hace unos meses, vemos a las criaturas llegar a nuestro planeta y, haciendo gala de ese humor, van comiendo a todo el que se le ponga enfrente. Sin embargo, llama la atención de que entre todos ellos exista uno que parece estará del lado de los humanos.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA