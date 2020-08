Zoom es la “más exitosa” para dar clases en línea

Las medidas de confinamiento y restricciones a la movilidad, derivados de la pandemia por el coronavirus, conllevaron cambios sustanciales en la forma de comunicarse, coordinarse, trabajar y estudiar.

Nunca como ahora las plataformas digitales desarrolladas para enlazar simultáneamente a varias personas en torno a un tema o actividad habían sido tan necesarias, y aunque no son nuevas, su uso se generalizó exponencialmente en el país en los últimos cinco meses.

A partir del inicio del nuevo ciclo escolar y mientras las clases no puedan ser presenciales, las plataformas de modalidad conferencia múltiple serán fundamentales, ya que todos los programas de enseñanza tendrán que adaptarse a ellas.

Felipe Rubén Trujillo Pérez, licenciado en Ciencias de la Computación y jefe de Soporte Técnico del Ayuntamiento de Mérida, en entrevista con el Diario, comenta sobre estas plataformas, sus características, ventajas y desventajas, y seguridad, con el fin de familiarizarnos con ellas y elegir las que mejor se adapten a nuestras necesidades.

“Por mucho, Zoom es hoy por hoy la aplicación de conferencia múltiple simultanea más exitosa, popular y socorrida en muchas partes, desde los inicios de la pandemia: su principal cualidad es su versatilidad, pues es muy fácil de operar, intuitiva, no se requieren habilidades especiales para usarla y se ofrece en una versión gratuita con capacidad de enlazar hasta 100 participantes durante 45 minutos por sesión”, comentó.

Zoom Video, también conocido como Zoom y Zoom App, es un programa de videollamadas y reuniones virtuales, accesible desde computadoras de escritorio, portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas. Su fabricante es la empresa Zoom Video Communications, asentada en San José, California fundada por Eric Yuan el 21 de abril de 2011. Su sitio web se halla en zoom.us y zoom.com.

“Buena parte del éxito de Zoom no solo estriba en su versatilidad, también fue una de las primeras que estuvo accesible y gratuita para 100 personas conectadas simultáneamente; antes de la pandemia la gente no conocían estas plataformas porque no las necesitaban, pero ahora que reunirse no es posible, se organiza una reunión en la plataforma. Para aquellos que requieren más tiempo y mayor número de enlaces simultáneos, existen versiones pagadas que se cobran de manera mensual”.

“Mucho se cuestionó la seguridad de estas plataformas, se decía que fácilmente cualquiera tendría acceso a los enlaces y a información de los participantes del grupo, lo cierto es que estas plataformas son como las llaves de la casa, cada miembro de la familia tiene la suya y no tienen porqué dárselas a nadie más, entonces todos seguros viven en casa, es lo mismo con la plataforma, si el enlace o la liga y la clave solo se proporcionan a las personas adecuadas y estas no lo comparten con nadie más, pueden participar seguros dentro del enlace”, explicó el especialista.

Google Meet es un servicio de videotelefonía desarrollado por Google. Es una de las dos aplicaciones que constituyen la nueva versión de Google Hangouts, siendo la otra Google Chat. Google retiró la versión clásica de Hangouts en octubre de 2019. Fue lanzado en 2017 como software de comunicación que opera con las plataformas: Android, iOS, World Wide Web.

“Google Meet es otra de las plataformas de conferencia simultánea más utilizadas en el país, al igual que Zoom puede enlazar hasta 100 dispositivos simultáneos por espacio de 45 minutos de forma gratuita, ya sea en teléfono inteligente, tableta electrónica, laptop o PC de escritorio”, dijo.

Google Classroom es un servicio web educativo gratuito desarrollado por Google. Forma parte del paquete de G Suite for Education, que incluye Documentos de Google, Gmail y Google Calendar. La plataforma fue lanzada el 12 de agosto de 2014.

Skype es un software distribuido por Microsoft, tras comprar la compañía homónima, que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre internet. Inicialmente fue lanzado en 2003. Sus autores originales fueron Priit Kasesalu, Jaan Tallinn, Ahti Heinla

“Skype es una plataforma de enlace múltiple muy conocida y divulgada, ofrece las mismas posibilidades que una de las plataformas de moda, pero quizá la diferencia sustancial es que todos los usuarios de la misma deben crear una cuenta de Microsoft a diferencia de Zoom donde no es necesario crear una cuenta, basta la liga y una clave de identificación que el anfitrión proporciona al usuario”, señaló.— Emanuel Rincón Becerra

De un vistazo

Creada hace 5 años

Jitsi meet es una aplicación de videoconferencia y mensajería instantánea con aplicaciones nativas para iOS y Android, y con soporte para Windows, Linux y Mac OS X a través de la web.​ Desarrollada por Emil Ivov, BlueJimp y varios colaboradores, cuenta con sistema operativo: Linux, Mac OS X, Windows (todos los compatibles con Java Virtual Machine). Conocida a nivel mundial desde 2015.

Poco conocida

“Esta es también una aplicación muy buena, pero poco conocida en el medio, difícilmente podrá posicionarse en el gusto de la gente sobre todo si la mayoría se han familiarizado con los productos líderes del momento”, comentó Felipe Rubén Trujillo.