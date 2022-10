Clima en Yucatán: onda tropical y un frente frío afectarán la Península. ''Karl'' se aleja

Las bandas nubosas de la tormenta tropical "Karl", ubicada sobre el Golfo de México, en interacción con la entrada de humedad generada por una zona de baja presión con potencial ciclónico al sur Oaxaca, originarán este miércoles 12 de octubre lluvias fuertes en Campeche e intervalos de chubascos en Quintana Roo y Yucatán.

De acuerdo con las predicciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el sitio especializado Meteorología Yucatán, el peligro que que "Karl" afecte de manera directa a la Península se disipa de manera gradual, debido a que le sistema se desplaza errático al noroeste, por lo que mantienen su vigilancia.

"Karl", el décimo primer ciclón de la temporada de huracanes 2022 en el Atlántico, según la Conagua se localizó este miércoles a 275 kilómetros (km) al este-noreste de Tuxpan, y a 300 km al nor-noreste del puerto de Veracruz, en Veracruz.

Sin embargo, la tensión en la región peninsular no desaparecerá, ya que partir de mañana jueves 13 se incrementaría el potencial de lluvias debido a un frente frío que se acercará al Golfo de México, pero sobre todo a una onda tropical que se desplaza en el Caribe y afectará la Península durante el fin de semana.

La tormenta tropical "Karl", todavía en la bahía de Campeche, se dirige a las costas de Veracruz y se aleja de la Península.- Foto de wunderground.com

¿Qué pasó con la tormenta tropical "Karl", afectará la Península?

La mañana de este miércoles 12 de octubre, "Karl" se ubicó a 275 km al este-noreste de Tuxpan, y a 300 km al nor-noreste del puerto de Veracruz, ambos municipios de Veracruz.

Tiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con rachas de 85 km/h y se desplaza lentamente hacia nor-noroeste a 9 km/h. Pero sus bandas nubosas originarán lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del noreste, centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano.

La influencia de la tormenta tropical en la península de Yucatán todavía se percibirá con lluvias fuertes en Campeche e intervalos de chubascos aislados en Quintana Roo y Yucatán, aunque el cielo medio nublado en la mañana y nublado por la tarde, contrastará con el ambiente de cálido a caluroso que prevalecerá este miércoles 12.

#Karl se encuentra a 270 km de Nautla, #Veracruz. Provoca #Lluvias intensas en #Puebla y Veracruz, #Rachas de 50 a 60 km/h en costas de #Tamaulipas y Veracruz y #Oleaje de 1 a 3 m desde Tamaulipas hasta #Campeche. Más información en https://t.co/iGFK4kaRaU pic.twitter.com/LUYYp7jUPF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2022

¿En qué regiones de la Península lloverá hoy miércoles 12?

En concordancia con los pronósticos de la Conagua, se prevén lluvias con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y rachas de viento de 30 km/h en las regiones de los municipios campechanos de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Campeche, Hopelchén, Champotón, Calakmul, Carmen y Palizada.

También en zonas de Yucatán, en el litoral centro, y en el centro, sur, noroeste, noreste, oriente y poniente.

Además, en las jurisdicciones quintanarroenses de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco (Chetumal), Tulum, Solidaridad (Playa del Carmen) y Lázaro Cárdenas.

Para los estados de la #PenínsulaDeYucatán, persistirán durante las próximas 3 horas #Chubascos con #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento. La información detallada aquí ?? pic.twitter.com/5esHNWLXhZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2022

¿Cuándo llegarán el frente frío y la onda tropical a la Península, influirán en Yucatán?

Según Juan Antonio Palma Solís, de Meteorología Yucatán, a pesar de que la tormenta tropical "Karl", que se mueve errática al noroeste y después cambiaría al suroeste y se vaticina que pasado mañana viernes impacte en Veracruz, en la Península influirán otros dos sistemas antagonistas entre sí.

"A medida que 'Karl' se aleje de la Península las lluvias disminuirían en la región este miércoles, pero una vez que ingrese un nuevo frente frío al Golfo de México, inducirá una vaguada que absorberá la humedad de la tormenta tropical, que se moverá hacia Veracruz, y aumentará la posibilidad de lluvias", explicó.

El meteorólogo operativo yucateco indicó que a partir de mañana jueves se incrementará el potencial de lluvias, a pesar de que al parecer el nuevo frente frío no llegará tan intenso entre el sábado o domingo próximos al Golfo de México.

"Algunos modelos refieren que el frente frío llegaría como estacionario a la parte norte de la península de Yucatán, pero lo que realmente hará que llueva el fin de semana será el arribo de una onda tropical que se aproxima en el Mar Caribe", advirtió Juan Antonio.

¿Qué repercusiones ocasionarán el frente frío y la onda tropical en la Península?

El también coordinador de Meteored México señaló que las predicciones arrojan que el sistema frontal en el Golfo de México no ocasionaría un cambio en la dirección de los vientos, por lo que no se espera evento de "norte" ni una disminución significativa de las temperaturas mínimas, no habría "heladez".

"El frente frío no influiría de manera importante en la región peninsular, porque las lluvias que se generen serán debido a la onda tropical que interactuará con el sistema frontal durante todo el fin de semana".

"En resumen, hoy miércoles habrá calor; mañana jueves comenzarán a disminuir las temperaturas por el incremento de nublados pero aumentarán las lluvias por una vaguada prefrontal y por la cercanía de un frente frío en el Golfo de México, pero sobre todo por la llegada de una onda tropical", apuntó Palma Solís.

Una onda tropical se acerca en el Caribe y tendría repercusiones en la península de Yucatán.- Foto de wunderground.com

Pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

En su reporte de este miércoles 12 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió alertas por la actividad de la tormenta tropical "Karl", que todavía se ubica en el área de la bahía de Campeche.

Para la noche de este miércoles 12, los expertos estadounidenses esperan un giro paulatino de la tormenta tropical al oeste y suroeste y pronosticaron un nuevo cambio al suroeste a partir de mañana jueves 13 de octubre.

Por último, destacaron que se auguraron un fortalecimiento gradual, pero después tendría un debilitamiento gradual el jueves hasta que que posiblemente se comience a disipar a partir del próximo viernes 14.

Además, informaron que no se espera la formación de otros ciclones tropicales durante los próximos cinco días en el Atlántico.

¿Qué clima en Yucatán habrá este miércoles 12 de octubre?

Los meteorólogos del Centro Hidrometeorológico Regional "Mérida" de la Conagua Yucatán prevén para las próximas 24 horas cielo medio nublado a nublado y probabilidad para lloviznas con chubascos dispersos.

"La tormenta tropical 'Karl', continuará desplazándose lentamente sobre el suroeste del Golfo de México en dirección a las costas de Veracruz. Sin embargo, su circulación favorecerá el arrastre de humedad hacia el interior de la península de Yucatán, previéndose condiciones de cielo medio nublado a nublado".

"Habría probabilidad de lloviznas con chubascos en el norte y sur de Quintana Roo; noroeste, oriente y noreste de Yucatán, y para a el centro y suroeste de Campeche se prevén intervalos de chubascos con tormentas fuertes. Viento de dirección este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km/h y rachas de 40 km/h sobre la Sonda de Campeche y litoral de Yucatán", detallaron.

¿Qué temperaturas se prevén para Mérida y el resto de la Península?

Para este miércoles 12 de octubre se prevé ambiente cálido a caluroso durante el día y cálido en la noche.

Los expertos de la Conagua Yucatán vaticinan temperaturas máximas en Mérida en el rango de 33 a 35 grados y de 20 a 22 grados la mínima. Para los demás municipios del interior del estado, la máxima sería de 33 a 35 grados en el norte, centro y sur, y de 19 a 21 grados la mínima en el sur.

En Yucatán, ayer martes 11 de octubre, la lluvia máxima de 23.5 milímetros se registró en Río Lagartos; la temperatura máxima fue de 36 grados, en Oxkutzcab. En Mérida fue de 33.6 grados; la mínima fue de 21 grados en Mocochá y Motul.