Minimizan un problema de tráfico en Valladolid

VALLADOLID.— A las autoridades policíacas de todos los órdenes de gobierno les cuesta trabajo reconocer la existencia del narcomenudeo en su plaza, o en su demarcación pues eso significa que no estarían haciendo su trabajo adecuadamente y minimizan esa actividad con tal de no alarmar a la sociedad.

Sin embargo, las acciones de los narcotraficantes son cada más evidentes con los hechos que ocurren como fiestas clandestinas en donde se presume que se consumen drogas, ejecuciones, entre otras cosas, pero hasta la fecha no se conoce sobre la detención de alguna persona importante involucrada en el narcomenudeo.

Ayer publicamos que los recientes hechos delictivos reportados por las autoridades en Yucatán serían parte de la información filtrada por Guacamaya Leaks sobre la presencia del narcotráfico en Yucatán.

Hace algunos años cuando la Policía Federal Ministerial se hacía cargo de la investigación y el combate al narcomenudeo de manera periódica se ejecutaban órdenes de cateo, en las que intervenían militares y Policías estatales, pero quienes llevaban el control de las acciones eran los federales.

Con el cambio en las leyes, la legislación en materia de combate al narcomenudeo, los federales dejaron de realizar cateos e investigaciones, al menos eso se sabe, pues la Policía Estatal es la más activa en esa materia, ya que de manera permanente instalaban retenes itinerantes, con el objeto de detectar el transporte de drogas y de armas de fuego.

Sin embargo ya tiene algún tiempo que no se llevan al cabo esas acciones, o al menos no se informa al respecto. Antes, sorpresivamente se les veía a los estatales en las afueras de la ciudad realizando revisiones a los vehículos y a los conductores de los mismos, justamente buscando drogas, pero al menos esa acción no se ha visto en los últimos días.

Se intentó entrevistar a algún mando de la Policía estatal, sobre las acciones de prevención que se llevan al cabo, pero nadie respondió.

Sin embargo se averiguó que debido a la pandemia le bajaron el ritmo a la instalación de retenes policíacos, actividad que se retomará en breve, pero que no se puede informar al respecto.

Hace algunos años incluso realizaban operativos en bares y cantinas en busca de drogas pero desde hace casi un año que abrieron de nuevo estos giros luego de la pandemia no se sabe de alguna acción de este tipo.

Se sabe que justamente por la escasa vigilancia el narcomenudeo ha tenido un crecimiento en la ciudad, pero las autoridades no lo reconocen porque eso significaría que no están haciendo su trabajo de manera correcta.

Se intentó conocer la opinión del alcalde Alfredo Fernández Arceo sobre el problema en el municipio, pero su teléfono mandó a buzón en tres ocasiones.

Fuentes de la Policía Municipal revelaron que ellos sí llevan al cabo un programa de prevención, en donde personal calificado de la corporación acude a las escuelas secundarias y preparatorias para dar pláticas sobre las consecuencias sociales, económicas y legales, sobre el consumo y venta de drogas, lo cual ha tenido buenos resultados.

Sobre las operaciones “mochila” en las escuelas, se informó que se podría llevar al cabo, pero se tiene que cumplir con una serie de requisitos y cumplir con un protocolo, en la que estarían presentes los representantes de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Yucatán (Codhey).

Se sabe que de manera periódica se organizan fiestas clandestinas, en donde se presume que se consume alcohol y drogas, como ocurrió hace unos dos años que se clausuró un rancho en los alrededores de Chemax.

En esa ocasión autoridades de Quintana Roo detectaron a un grupo de narcos transportarse en una camioneta Van, desde Cancún, los siguieron y así fue como llegaron a Chemax, y se introdujeron en un rancho de esa zona y detectaron que en el lugar se drogaban los asistentes, así que se procedió a la detención de algunas personas. En ese entonces la Policía estatal yucateca dijo que no se enteraron del caso.— Megamedia