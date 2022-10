Roban cerdos y borregos en una parcela de Sucopó; sospechan de un vecino

SUCOPÓ.- Un total de 50 cerdos y 5 borregos fueron robados de una parcela de Sucopó hace 6 días, lo que mantiene en completa desesperación al productor Miguel Sánchez Hernández.

El vecino de la comisaría de Tizimín aseguró que apenas el viernes por la noche reportó el caso luego que el lunes se percatara que sus animales habían desaparecido.

Según explica, como todas las mañana llegó a la parcela ubicada a 5 kilómetros de la comunidad y se llevó la sorpresa que ya no había ningún cochino.

Recordó que del interior del predio se llevaron 5 borregos, un verraco de 160 kilos, 4 marranas y demás cerdos con un valor aproximado de más de 100 mil pesos.

Dijo que dentro de la parcela había huellas de llantas de vehículo pero lo más extraño es que del único camino que hay para acceder, los vecinos no vieron ni oyeron nada.

Presume que su vecino se pudo haber llevado a sus animales, pues un día antes que desapareciera le pareció extraño verlo dentro de la parcela, sin embargo ha recorrido la zona y hasta ahora no da con el paradero de sus animales.

Añadió que apenas el viernes por la noche hizo el reporte con la policía pero aún no ha levantado la denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Otro problema con la parcela

El lío no acaba ahí pues según dice, la parcela era del difunto Andrés Kuyoc quien era su patrón y a quien le trabajó durante 20 años pero antes de fallecer se acordó que el predio se le quedara en agradecimiento por lo que hizo por él en vida.

Incluso se hizo un documento con el comisario ejidal Armando Cupul Rosado pero en lugar que ponga el terreno a nombre de él quedo asentado a nombre de su otro compañero quien también laboraba en la parcela.

Sin embargo dice que solo porque no es originario de Yucatán si no de Tabasco, el comisario no se lo quiso asignar si no quedó a nombre de Jorge Humberto Itzincab quien apenas hace tres meses falleció.

El segundo fallecido no tenía familia que vea por él y por lo tanto estuvo a su cargo durante los últimos años de su vida.

Lamentablemente dice que no se pudo hacer la asignación de la parcela y lo peor es que ahora ya no tiene a sus animales lo que le preocupa aún más pues no busca a quien recurrir pues siente que no hay justicia ni en Tizimín ni es Yucatán.