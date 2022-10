Se desvanece uso de la jícara yucateca

TIZIMÍN.— Una de las tradiciones que se han ido perdiendo en la localidad es el uso de las jícaras yucatecas, incluso en el mercado se ha reducido la venta por la poca demanda que hay.

Hasta hace unos años los pasillos y las aceras del mercado se llenaban de vendedoras ofreciendo estos utensilios artesanales acompañado de sus bejucos.

Hoy día, solo para las fechas de los fieles Difuntos se ponen a la vista de la gente porque suelen usarse para colocar las ofrendas como chocolate, pozole o atole en los altares de las familias.

Las mismas vendedoras del mercado dicen que no tiene caso llevarlas aún, ya que nadie las compra.

A finales de octubre las pondrán a la venta porque las piden en las escuelas y una que otra familia, la gente tradicional las conserva en sus casas.

Margarita Maldonado Canché dice que esta vez no le dio por hacerlas dado que no se gastaron las que elaboró el año pasado. A pesar que todo el año las tiene en su puesto de dulces tradicionales, no se venden.

Según la mujer, el clima tampoco favorece para que se sequen rápido, por lo que esperarán a la gente que llega de los pueblos para revender. Explica que su elaboración es muy sencilla, para que resulte es preferible tener la mata de jícara, así uno sabe en qué momento están listas para bajarlas.

Su elaboración consiste en partirlas a la mitad y cocerlas con agua y cal, luego se limpian con hojas de ciricote y se lavan.

Para que adquieran ese color característico tienen que permanecer en el sol y así están listas para usarse.

Por el momento, el precio en el mercado está desde $15, $20 y $25 de acuerdo con el tamaño.

Mientras, los bejucos donde se asientan van de $7 a $10 por pieza.

Aunque se ha ido perdiendo el uso de las jícaras como recipiente para alimentos, hay quienes las ofrecen como artesanías tras pintarlas, por lo que su precio supera los $50 una vez decoradas.— WENDY UCÁN CHAN