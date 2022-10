Apelan sentencia exediles de Valladolid

VALLADOLID.— El exalcalde Roger Alcocer García y el extesorero Arturo Esquivel Palomo apelaron la sentencia que se les dictó hace un mes por un Juez Federal por encontrarlos culpables del delito de peculado y les ordenó pagar poco más de $5 millones, para resarcir el daño ocasionado por no construir cuatro obras que se reportaron como concluidas, pero que no construyeron.

Hace un mes publicamos que un juez federal, sentenció al ex alcalde y al ex tesorero, luego de siete años que duró el proceso penal, durante el cual se presentaron todas las pruebas de su responsabilidad que incluyó las declaraciones de cuando menos 18 testigos.

Por cierto uno de los testigos en el caso fue la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante, quien precisamente fue quien denunció a los ex funcionarios y extrañamente durante su comparecencia fingió tener algunas lagunas o en realidad está enferma, pues dijo no recordar nada sobre el caso.

Las obras que no se construyeron fueron una plaza de la jarana, un museo del tren, una biblioteca y la conclusión de una unidad deportiva por el rumbo del Conalep, en la calle 12 que conduce a la colonia San Francisco.

Otro dictamen

Un día después que Alcocer García y Esquivel Palomo fueron sentenciados del proceso penal, se les notificó que la Auditoría Superior de la Federación también había dictado sentencia administrativa de manera paralela y los obligó al pago de poco más de $7 millones, para lo cual se les dio 15 días de plazo para cubrir ese pago.

En ese sentido de acuerdo con los datos obtenidos, los dos inculpados no pudieron cubrir el pago solicitado por la ASF, de modo que será esta instancia que determine lo conducente, lo que quiere decir que el caso se le transferirá al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que se haga cargo de otro proceso para realizar algún embargo.

En cuanto a la sentencia penal que pesa en contra de los dos ex funcionarios, según se averiguó ya apelaron, incluso ya se le notificó al juez correspondiente para se lleve al cabo un segundo análisis del caso, de modo que el proceso aun no concluye y hay que esperar el tiempo que corresponda para saber en lo que se termina este caso.

A pesar de las dos sentencias, en ninguno de los casos los dos sentenciados pisarían la cárcel, debido a que el tiempo de tres años que les impusieron, les da varios derechos, de tal modo que el caso lo pueden ventilar en libertad sin problema.— Juan Antonio Osorio Osorno