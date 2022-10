Temen perder vehículos en Valladolid por canje de placas

VALLADOLID.— Luego de concluir la fecha para que los propietarios de vehículos tramiten las nuevas placas de sus autos, se observó en la oficina del Centro Integral de Secretaría de Seguridad Pública, filas de personas para hacer el trámite de última hora.

Muchos de los que allí se encontraban dijeron que tenían cita, otros de poblaciones cercanas que acudieron en busca de información para llevar al cabo los trámites correspondientes en los siguientes días, pues temían que al circular en las calles se les decomise sus autos, aunque no se vieron acciones en ese sentido por parte de la Policía Estatal.

Como informamos en la sección local, el día límite para tramitar las placas de los vehículos venció el pasado viernes 30 de septiembre, y, según el gobierno del Estado, no habría más prórroga y advirtió que a partir de ayer 1 de octubre, se empezaría a realizar diversos operativos para multar a los que no hicieron los trámites, incluso dijo que los autos que no cuenten con sus nuevas placas serán llevados al corralón de la Secretaría de Seguridad Pública.

Ayer sábado por la mañana se visitó las instalaciones del Centro de Seguridad Pública y se observó la desesperación de un buen número de automovilistas que acudieron para llevar al cabo el trámite correspondiente.

Se formó una fila en la puerta de la oficina del módulo de canje de placas, pero varios de los que allí se encontraban comentaron que a través de la página se inscribieron y les dieron cita justamente para ayer, de modo que esperaban que pudieran hacer los trámites correspondientes.

Se les anticipó que hasta ayer sábado solo se atenderían a 25 personas como se hizo durante los días pasados antes de vencer el plazo, por lo que muchos al no alcanzar cupo se retiraban y se vieron obligados a acudir otro día, de tal modo que así se la pasaron varios días sin poder hacer el canje y ahora se manifestaron preocupados.

Una pareja de Quintana Roo que se encontraba en fila comentaron que ellos tienen placas vigentes de Quintana Roo pero temían ser afectados con la medida en Yucatán, por lo que acudieron en busca de información, sobre todo porque quieren tramitar las placas de Yucatán para no tener ningún tipo de problema.

Se pensó que al vencer el plazo fijado por el gobierno del Estado, ayer sábado se instalarían retenes para detectar vehículos con placas antiguas, pero se recorrió las cuatro entradas a la ciudad y no se observó ningún movimiento de policías en ese sentido.

Mientras tanto, los que no alcanzaron ser atendidos ayer sábado en el centro de Seguridad Pública fueron citados para el lunes, pero ya no tendrán derecho a ningún descuento, de modo que tendrán que pagar el costo total del trámite, para obtener sus placas. Se anticipó que por ahora solo son canjes de placas, a pesar que otros conductores acudieron por cambios de propietario, pero se les dijo que ese trámite será hasta diciembre de este año o enero del próximo.— Juan Antonio Osorio Osorno

