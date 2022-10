“Hackean” cuenta de alcalde de Tixpéhual

TIXPÉHUAL.— Ayer se informó del “hackeo” de la cuenta de WhatsApp del alcaldeVíctor Lara y de otros funcionarios, pidiendo dinero a sus conocidos, según informó el funcionario.

En sus redes sociales el primer edil denunció que fue objeto de un ataque cibernético.

El usuario solicita el dinero bajo el nombre de Diego Alejandro Badillo Rojas con la cuenta de banco Bancomer, número de tarjeta 4152 3140 1541 9826.

“Amigos, amigas, lamento informales que he sido víctima de un ‘hackeo’ de mi cuenta de WhatsApp. Les informo que no cuento por el momento con esta red de comunicación y por ningún motivo estoy solicitando dinero o depósito a mi nombre. Les pido que si les llegara un mensaje lo ignoren y reporten”, escribió el alcalde en Facebook.— Mauricio Can