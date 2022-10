Yucatán. Investigan el fallecimiento de un bebé en el IMSS de Oxkutzcab

OXKUTZCAB, Yucatán.— La Fiscalía General del Estado recibió una denuncia por los hechos registrados en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en este municipio, donde, al parecer, falleció un bebé en el vientre de su madre.

Paciente ingresa para cesárea

La información proporcionada señala que, el domingo pasado, una mujer de la comunidad de Pencuyut, comisaría de Tekax, ingresó al Hospital Regional del IMSS-Bienestar de Oxkutzcab, al cumplir los nueve meses de gestación, presentar contracciones y haber sido programada para cesárea.

Familiares de la paciente, al ver que el tiempo transcurría y no se llevaba al cabo la cirugía preguntaron al personal qué ocurría.

El tiempo transcurre y no realizan la cirugía

El esposo de la mujer, identificado como Gualberto C.Q., explicó que le dieron diversas razones por las que la intervención quirúrgica no se había llevado al cabo, entre ellas, porque no contaban con batas quirúrgicas, porque carecían de anestesia e, incluso, que el quirófano no estaba en condiciones.

Impiden el acceso a la Policía

Ayer miércoles, ante la inoperancia del personal del hospital, el bebé falleció en el vientre de su madre y, al arribar las autoridades policíacas al lugar, tanto municipales como estatales, el personal del hospital les prohibió el acceso a las instalaciones, incluso colocaron candados para asegurarse de que no pudiera ingresar al nosocomio.

Los familiares de la paciente también fueron desalojados y el esposo de la mujer interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.