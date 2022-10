En Motul, invitan a adoptar mascotas

MOTUL.— La asociación civil Peludos Felices informó anteayer sábado que el viernes 21 impartió una plática a alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 80, en esta ciudad, para fomentar la adopción responsable de perros, con miras a reducir la cantidad de canes abandonados en calles de la comunidad.

La agrupación dijo que la charla fue parte de los festejos del aniversario 47 del Cbtis motuleño.

Durante la plática, los jóvenes convivieron con algunos canes.

En su página de Facebook, Peludos Felices dijo que platicamos con los alumnos sobre la terrible situación que viven muchos perritos al ser abandonados en las calles.

Además, fomentaron en los jóvenes la adopción responsable y la cultura de la tenencia responsable.

Muchos de los alumnos comentaron que tienen mascotas, que ya están esterilizadas; qué bueno que los jóvenes aprendan la responsabilidad, así en algunos años ellos harán la diferencia, posteó la agrupación.

También nos dio gusto escuchar que algunos jóvenes han ayudado a perritos y gatitos en situación de calle y les han conseguido un hogar, añadió.

Invitó a esterilizar, adoptar, a no comprar y a no abandonar a un animal de compañía.— Mauricio Can Tec