Amplia movilización en Motul por presunta falsa denuncia

Mauricio Can

MOTUL.- Una amplia movilización de la policía se registró la noche del domingo, poco después de las 21:30 horas, tras recibir una llamada de emergencia en la que se solicitó ayuda por la presunta detonación de arma de fuego en la colonia San Roque de Motul.

De acuerdo con el reporte, poco después de las 21:30 horas, se recibió una llamada del 9-1-1 donde una persona reportó que sobre la calle 37 entre 48 y 50 de la citada colonia se habían escuchado disparos, por lo que elementos de la Policía Municipal, SSP y de la Policía Estatal de Investigación se dirigieron a la zona en cuestión.

Los oficiales realizaron un recorrido por las calles cercanas a la dirección proporcionada en la denuncia, sin embargo, no se escucharon detonaciones y no lograron dar con el presunto responsable, siendo que la persona que llamó lo hizo además de forma anónima, por lo que no se proporcionó más datos.

Para descartar cualquier duda del hecho, los oficiales también se presentaron en el Seguro Social y con médicos particulares a quienes cuestionaron si no habían atendido a una persona lesionada con arma de fuego. La respuesta fue negativa.

Vecina habría hecho una falsa denuncia

Policías inspeccionan la zona donde presuntamente se habría accionado un arma de fuego. Foto de Megamedia

Al interrogar a vecinos sobre los hechos, estos dijeron que les llamó la atención la amplia movilización, pero descartaron haber escuchado disparos. No obstante, varios señalaron que tienen a una vecina que suele llamar al 9-1-1 cada que algún vecino realiza una fiesta y manda a la policía después de quejarse del ruido.

Los oficiales se retiraron del lugar al corroborar que, efectivamente, en la dirección proporcionada se llevaba al cabo una reunión familiar.