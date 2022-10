Caballo se desploma en Izamal; vecinos reclaman a dueño por obligarle a trabajar

IZAMAL.- El caballo de una calesa se desplomó la noche del domingo, a lo cual testigos reclamaron a su dueño por obligarle a trabajar todo el día en el sol.

Los hechos ocurrieron poco después de la 9 de la noche, cuando la calesa estaba estacionada en la calle 31 entre 28 y 30, a un costado del Convento de San Antonio de Padua. Según testigos, el dueño intentaba forzar al equino a desplazarse, pero este resbaló y cayó al pavimento.

El caballo quedó tirado y fue auxiliado por el calesero y dos personas más del mismo oficio, quienes maniobraron unos minutos para volverlo a poner de pie quitándole la armadura que lo conecta con la calesa.

La imagen de un caballo que se desplomó ocasionó que testigos e internautas se molestaran afirmando que los animales son sobre explotados.

Imágenes de la ayuda brindada al caballo desmoronado en Izamal. Foto de Megamedia

Crece el número de caleseros en Izamal

Karely, usuaria que grabó las imágenes publicó en Facebook: “Que coraje me da ver a estos pobres animales a estas horas todavía estar parados, no se me hace justo que todos los días sea lo mismo para esos pobres caballitos, muchas veces pasando sol y lluvia y que pena que todavía no se prohíba, porque realmente es maltrato animal, apuesto que ni siquiera les darán de beber, ojalá muy pronto se prohíba, a lo lejos se nota el cansancio de estos pobres animales, mientras los cocheros bien a gusto sentados cenando. Y lo peor, que son bien ignorantes y prepotentes”.

Lupita Coral Carrillo señaló que los caleseros solo ponen de excusa que “su única palabra que tienen es que: 'de esos vivimos'”. Mientras que Yajaira Reyna dijo “a ver, pongamos a los cocheros a cargar cul*s durante todo el día a ver si no se cansan”.

Imágenes del caballo, antes de desplomarse. Foto de Megamedia

Hasta el momento ninguna autoridad se ha manifestado al respecto o ha dado respuesta a los ciudadanos sobre la protección de estos animales.

Según se averiguó en 2013 habían al menos 7 caleseros, mientras que en 2019 llegó a 13; los cuales dan servicio en su mayoría a turistas de distintos puntos del país cobrando más de 50 pesos por viaje, distancia o nacionalidad.