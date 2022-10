''Solo se pone orden'' en la entrega de locales

VALLADOLID.— En la conferencia matutina que lleva al cabo cada viernes, el alcalde Alfredo Fernández Arceo habló de las concesiones del mercado municipal y de los locales del cenote Zací e insistió en que está poniendo orden en los procesos de entrega en ambos casos.

Explicó que al menos una de las personas que protestó la semana pasada tiene cinco locales en el mercado y en el caso del parador, la demandante no es artesana.

La semana pasada se manifestaron cuatro locatarias del mercado municipal, entre ellas Florentina Coral Pech, y Francisca Moo Poot, del cenote Zací.

Las cinco inconformes recriminaron que no les entregan sus puestos, a pesar de contar con los documentos que les dan certeza jurídica y confirman que están en el padrón de locatarios.

Al respecto, el primer edil explicó en su conferencia del viernes pasado que en el caso de una locataria, cuyo nombre no mencionó, cuenta con dos locales comerciales, mientras que su esposo tiene otros dos y uno más está a nombre de su hija, de modo que no es posible que exija otro local.

En el caso del parador del cenote Zací, indicó, la mujer que exige local no es artesana, pues ella misma reconoció en su momento que vende frutas en el parador.

El alcalde dijo que no habrá ningún problema si ella quiere seguir vendiendo sus frutas en ese lugar, pero aclaró que no se le dará un local comercial a una persona que no es artesana.

Precisó que a los artesanos del cenote Zací no se les entregaron concesiones de los locales, sino que fueron espacios que se dieron en su momento a las personas dedicadas a elaborar artesanías, lo cual, añadió, se está respetando y no se está violando los derechos de los trabajadores.

Después, Fernández Arceo abrió la convocatoria para la entrega de tres locales para los artesanos que deseen solicitar un lugar de trabajo.

Para que puedan obtenerlo, mencionó que tienen que demostrar que son artesanos e, incluso, personal del Ayuntamiento visitará los talleres artesanales para comprobar la información.

Por último, el alcalde lamentó que “pseudolíderes” animen a inconformes a protestar, pero insistió en que no se viola los derechos de nadie, sino solo se pone orden.— Juan Osorio Osorno