Abren más tiempo los panteones en Umán

UMÁN.— Con la proximidad de las celebraciones del Día de los Fieles Difuntos, el cementerio de Santa Matilde y los camposantos de las comisarías de este municipio se preparan para estar abiertos para los finados, que serán desde hoy domingo 30 al martes 2 de noviembre, concluyendo con una misa por los fieles difuntos en la explanada del cementerio general y otras actividades.

Desde el inicio de la contingencia sanitaria debido al Covid-19 en 2020, el cementerio general de Santa Matilde abre a las 8 de la mañana y cierra a las tres de la tarde de lunes a domingos, lo que disminuyó considerablemente la afluencia de las personas al camposanto durante varios meses, por las pocas horas en las que abre sus puertas.

Con la cercanía de las celebraciones del día de los fieles difuntos se ha visto a la gente ir para arreglar las tumbas de sus seres queridos con ayuda de cubetas, escobas, trapos, cloro, detergentes, brochas y cubetas de pintura, las cuales lavan y pintan ellos mismos para ahorrarse dinero.

Algunos sín contratan a personas que ofrecen sus servicios para la limpieza de tumbas, ahí mismo encuentran a los pintores que se encargan de dejarlas presentables y listas para las celebraciones.

Con el levantamiento de las restricciones, el cementerio general de Santa Matilde estará abierto hoy de 8 a.m. a 5 p.m.; mañana 31, y el 1 de noviembre, de 8 a.m. a 6 pm y el día 2 en un horario de 8 a.m. a 11 p.m. aproximadamente debido a las actividades que se inician con la misa en la cancha a las 6 de la tarde, para que luego se realice el concurso de altares, de catrinas y la presentación de Noche de Leyendas.— Carolina Uc Quintal