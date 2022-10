Capturan a dos ochcán en Motul y Tizimín

Personal de Protección Civil de Motul y policías de Tizimín capturaron dos enormes boas.

En Motul, el reptil de dos metros entró a un predio de la calle 44 entre 21 y 23 de esta ciudad, ayer alrededor de las 10:14 de la mañana.

La unidad 103 de Protección Civil Municipal se trasladó a dicha vivienda, de donde salió el dueño de la casa, Manuel Sánchez Robledo, quien explicó que halló una ochcán en el chiquero que tiene habilitado como una bodega en el patio.

Los brigadistas capturaron al animal y posteriormente la liberan en su hábitat natural.

La llevan al zoológico

En Tizimín, la Policía capturó a una enorme boa en la calle 63-B entre 64 y 64-A de la colonia San Francisco y luego fue llevada al parque zoológico “La Reina”.

Los vecinos intentaron capturar al animal anteanoche, pero al final pidieron el apoyo de los oficiales debido a que temían ser atacados.

Después de varios minutos de intento, los uniformados lograron someter a la ochcán y la trasladaron a su nuevo hábitat. Los vecinos dijeron que no vieron de dónde apareció la serpiente, pero se dirigía a algún predio cercano. Para no matarla, solicitaron apoyo a la corporación policíaca.— Mauricio Can Tec/ Isauro Chi Díaz