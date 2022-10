Envenenan a 20 perros en Buctzotz

BUCTZOTZ.— Al parecer, la ley de protección a los animales es letra muerta en Buctzotz, pues en la calle 21 de esta comunidad 20 perros fueron envenenados.

En redes sociales se dio a conocer que en la población están apareciendo en diversas calles gatos y perros envenenados.

Los dueños de estos animales manifestaron su molestia e indignación ante la barbarie.

La usuaria Diana Durán escribió lo siguiente en su cuenta de Facebook:

“Tengan mucho cuidado, están envenenando perros en la calles de Buctzotz, ya hay varios que murieron. Hoy desperté, los vecinos me avisaron que si no era mi mascota, pero no era mío.

“En plática con los vecinos me dijeron que este día están envenenando animalitos entre perros y gatos, criaturas inocentes que no tienen la culpa de que les pongan un plato de comida con veneno, que gente sin corazón, los perros se mueren cerca de esa casa donde los envenenan, lástima que sin pruebas no se puede hacer nada.

“Amaneció la calle 21 de la población con varios cadáveres de perros muertos envenenados, unos a otros tirados en la vía pública”.

Reprueban acto

Los vecinos indicaron que contaron 20 perros de diversos tamaños que murieron envenenados con alguna sustancia tóxica.

Los habitantes de Buctzotz manifestaron su enojo y reprobaron este vil acto de crueldad animal.— M.C.B.