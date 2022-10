Exedil de Sucilá se deslinda de estafa a pobladores

SUCILÁ.— El ex alcalde Diego Lugo Interián aclara que no tiene nada que ver con la escrituras de los sucileños y que el trámite se concluyó pero el gobierno estatal no ha liberado los planos.

Ayer publicamos la molestia de un grupo de habitantes quienes acusaron a la administración anterior de haberlos estafado con la escrituración de sus predios.

Según los beneficiarios a través del programa “Patrimonio seguro” se hicieron los trámites y a un licenciado le pagaron con el fin de tener la certeza jurídica sobre su patrimonio.

Tras la publicación, se comunicó el ex edil priista Lugo Interián alegando que esas diligencias se hicieron entre particulares y el ayuntamiento no intervino más que para prestar el Palacio para las reuniones.

Diego Lugo explica que durante el gobierno de Rolando Zapata, a través del programa “Patrimonio Seguro”, se sacaron dos etapas para emitir títulos de propiedad de donde salieron 400 beneficiarios quienes hoy gozan de certeza jurídica en Sucilá.

Sin embargo quedaron pendientes algunos por errores que hubo por lo que el licenciado George Domínguez, quien estaba asignado a los municipios de Panabá y Sucilá, se ofrece a terminar de corregir esos detalles y se inscriben más personas.

Fueron 30 nuevos y seis que requerían corrección, por lo que con ayuda de la sucileña “Conchi” Aranda se hace un enlace para cobros y recepción de documentos.

El ex edil dice que las reuniones se hacían en los bajos del Palacio Municipal, mientras que el abogado llevaba al cabo las mediciones y planos que se llevaron a catastro, pero con el cambio de gobierno todo se queda estancado, con la nueva administración que encabeza Mauricio Vila les dicen que se tenían que repetir los planos.

“Yo hablé con el licenciado George porque me estaban metiendo en problemas, ofrecí apoyar para presionar pero el director del Insejupy no dio una solución como hasta la fecha”.

"No es mi culpa", dice exalcalde de Sucilá

“La documentación está en catastro, están atorados, no es mi culpa, en un tema que en lo personal yo impulsé cuando fui alcalde. Solo 396 predios estaban escriturados y hoy hay más de 900 lo están, fue mi gestión porque me interesaba que la gente tenga un patrimonio seguro”.

“Fue un trato entre particulares los 36 faltantes, no es asunto mío, el catastro está obligado a liberar esas cédulas catastrales (pero) no lo quieren hacer”.

“Desgraciadamente este ayuntamiento solo sabe barrer, chapear y pintar, no les permite resolver el problema que bien puede solucionar la presidenta Gabriela Pool. Que se vaya a Mérida y hable con el director del Insejupy para que liberen esa documentación; si no lo sabe yo lo puedo hacer, o le doy clases”, expresa.

Lugo dijo que los interesados pueden hablarle al abogado y presentarle directamente cómo está la situación, incluso proporcionó el número telefónico de aquél y es el 99 92 35 98 90.— WENDY UCÁN CHAN