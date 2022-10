Lío por locales de un mercado en Valladolid

La ciudad de Valladolid también tiene sus problemas. El epicentro de uno de ellos es el nuevo mercado “Donato Bates”, donde las autoridades no han entregado locales a algunos locatarios que tienen años trabajando en este centro de abastecimiento.

El alcalde Alfredo Fernández Arceo, de extracción panista, está envuelto en un problema que parece que no tiene salida, entre unos locatarios del nuevo mercado encabezados por Florentina Coral Pech, quien teme por su integridad ante palabras que ha dirigido el primer edil en un medio de comunicación refiriéndose a ella.

Ella no es de los vendedores que tiene problemas, porque ya le fue entregado su local; sin embargo, da voz a ocho locatarios que no han recibido sus lugares de trabajo en las instalaciones del mercado que no tiene ni luz ni agua.

Florentina Coral expuso que ya le dieron su local, pero no lo ha habilitado porque está sola dado que su esposo está enfermo, pero empezarán de nuevo.

El viernes pasado en la radio, comentó, el presidente municipal dijo que hubo un “grupito” de cinco personas en la cual una de ellas era “como más grosera”, sin decir nombre y claramente se refería a ella.

“Me llamo Florentina Coral Pech y tengo 67 años de edad”, dijo.

Además, recordó que ellos son del mercado desde que nació, “hace casi 40 años nos trasladan al nuevo mercado ‘Donato Bates’ y mi mamá no agarró concesión, sino que agarró el corredor del mercado municipal”.

“Pasaron los años y ella envejeció, dejó de trabajar y yo lo agarré. Mi mamá se cayó y se quebró la cadera, lo empecé a trabajar (el espacio), pero en el tiempo de Chuchi Chacón, el presidente municipal, vino la remodelación del mercado del cual nos sacan a la calle sin que nos digan cuándo vamos a regresar”.

“Cuando terminó el mercado, escuchamos los rumores de que los locales que se hicieron en nuestros espacios se iban a repartir entre los candidatos que estaban en aquel entonces”.

“Empecé a organizar a la gente y todos los que estábamos hacia la pared, ahí salieron los locales que tengo ahora, en la cual a don Chuchi yo le agradezco y gracias a él no tuvimos problemas como ahora, luchamos por nuestro espacio en el que salían dos puestos siempre y cuando tengas dinero para pagarlo con aproximado de $8,000”.

“Los locales ya iban a ser concesiones, después de que don Chuchi nos dio nuestro lugar, respeto y también nosotros lo respetamos, entones ya se concesionó”.

Según recordó, ahí estaban tres familias de ella, en aquel entonces vivía su tía Luisa, su mamá, su tía Antonia, quien falleció y su puesto se quedó a nombre de la nuera porque la hija no podía trabajarlo.

El puesto de su tía Luisa tuvo su certeza jurídica, explicó Florentina Coral, también conocida como “doña Lili”.

“Tenemos nuestra certeza, tengo pruebas que está metido hasta en Cabildo, tengo las hojas donde se aprobaron estas concesiones, pero desgraciadamente se vencieron. Así está la situación, yo tuve problema con el presidente (actual), yo tengo prueba, pedí audiencia, formé un comité, fuimos a pedir la audiencia, fuimos a recordarlo, pero no nos recibió y no les dio fecha.

“Después de eso, al día siguiente que yo fui a recordar qué pasó con mi audiencia me habló un señor Basulto y me dijo que quiere hablar conmigo, le pregunté quién era y respondió que es licenciado.

“Me llama y me dice que quiere hablar conmigo y le digo: ‘disculpe, no puedo ir sola porque somos varios los que solicitamos la audiencia, tampoco mañana, yo tengo que avisarle al grupo’.

“Después cuando fueron al Palacio le pregunté, nadie habla, yo doy la cara por todas, por eso me va a fregar ese señor, me va a golpear, entonces al señor Basulto le pregunté si tiene la facultad de resolver nuestros problemas, le platicamos y luego no nos resolvió nada, dijo que iba a platicárselo al presidente.

“Después de eso escuché el rumor de que mi puesto no me lo darán, el que me dieron ahorita no es el que está en mi certeza jurídica, y si estoy afuera, estoy en el andador y mi esposo estaba atrás de mí y mi hija a su lado.

“Tengo dos concesiones, pero como les dije esas concesiones no las teníamos hace 40 años, tenía mi mamá en el mercado antiguo, pero nos pasan allá y hace 15 años que tuvimos por primera vez nuestras concesiones y este hombre no las quiere arrebatar.

Después explicó que lo que a su prima, hija de su tía Luisa no se lo han dado, la están peloteando como ellos quieren.

Instancia

“Ya les dije que tenemos que ir a Derechos Humanos, hay ocho más que no les han dado sus locales, no se los han devuelto. “Mi prima Chela está todavía en el mercadito, ya se está desbaratando pero ella está allá, son varios”. —CLAUDIA SIERRA MEDINA

Las instalaciones son nuevas, nos sacaron en mayo y duramos un año y tres meses en la calle y ahora nos están devolviendo nuestros locales pero el presidente municipal está poniendo trabas.

Apenas el lunes entramos allá, pero a los otros compañeros no les han dado sus locales que tenían en su certeza jurídica, explicó.

El mercado todavía no está inaugurado, dijo.

Según comentó, teme represalias contra ella porque el presidente municipal actual dijo que entre las personas que fueron una ofendió a la autoridad y él verá que hará con ella porque tiene cinco puestos.

“Esa soy yo, pero es tan cobarde que no dio mi nombre, ¿por qué no dijo Florentina?, para que sepa la gente que nacimos en el mercado, no es herencia, pero sí hay derechos”.

Asimismo, indicó que el sábado pasado le entregaron su puesto y no es el que estaba en mi certeza jurídica, “me pusieron en los dos primeros puestos que están en la entrada de la 35. Lo que temo es a que este señor agarre represalias conmigo porque ya lo dijo, vaya a quitarme los puestos, ¿quién es él para que nos venga a quitar?”.

“Se siente valiente como autoritario y como dictador porque nuestras concesiones se vencieron en junio pasado, ya no tengo mi concesión, pero tengo mis documentos, y de eso se agarrará este señor, es venganza, revanchismo porque lo exhibí, no le gusta eso, pero él me orilló a que yo haga eso y si sigue con esto lo voy a exhibir otra vez”.

“Él es del PAN, en la ideología panista no es ser dictador, pero él es dictador y eso no solo me está fregando a mí, sino a casi todo Valladolid”.