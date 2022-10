Yucatán, primer lugar en México con embarazos en adolescentes; advierten

TIZIMÍN.- De acuerdo al Instituto Municipal de la Mujer, Yucatán ocupa el primer lugar en México en embarazo en adolescentes, siendo Tizimín el segundo lugar a nivel estatal, por lo que autoridades de esta ciudad han urgido a implementar acciones de prevención.

“Y si mejor lo hablamos” es el nombre del programa que desde la semana pasada han estado llevando a escuelas de nivel secundaria con el fin de fortalecer los conocimientos y las habilidades de los jóvenes sobre su sexualidad.

Estas pláticas y talleres las están realizando por personal del Instituto Municipal de la Mujer, de la dirección de prevención de Semujeres y del Centro de Salud, mismas que han llegado a la escuela secundaria Miguel Barrera Palmero y la telesecundaria María Ruz Rejón.

Karla Santoyo Arceo, titular del Instituto Municipal de la Mujer explica que está enfocado a los adolescentes de secundarias con el fin de hablar de lo real, lo problemas que conlleva y qué hacer si ya están atravesando una situación similar.

Atención a embarazos adolescentes en Yucatán

Incluso dice que lamentablemente al Instituto han estado llegando menores de 11 a 13 años en etapa de gestación quienes están siendo asesorados por los especialistas.

“Más que hablar de los métodos anticonceptivos que la mayoría ya conoce es informarles de los planes de vida, vamos con lo real, de lo que implica un embarazo, porque lejos de mostrarles a los muchachos que es una relación sexual o que es un preservativo, es preguntarles si alguna vez se han puesto pensar qué pasaría que a su corta edad ya tengan un bebe”.

Incluso dice que no les están llevando diapositivas ni muchos menos carteles para explicar si no hablar de manera directa y muy en serio de la situación que atraviesa el estado y el municipio.

Instituto de la Mujer en Tizimín busca acercar a la realidad del embarazo en adolescentes a través del programa "Y si mejor lo hablamos". Foto ilustrativa

Incluso dice que el centro de salud les muestra y les regala los preservativos que se den cuenta que lo tienen al alcance.

“También les hablamos de la importancia de ser responsables y saber cuál es la edad adecuada para empezar una vida sexual, atrasar lo más que puedan el tiempo para que no puedan tener complicaciones”.

“Pero sobre todo que sepan que en el centro de salud pueden acudir solos si quisieran, porque eso es otro mito de muchos jóvenes quienes nos dicen que sus padres no les hablan del tema y no saben a dónde ir no con quien acudir”.

Yucatán, primer lugar en embarazos adolescentes

“Lamentablemente tenemos muchos embarazos en adolescentes. Tizimín ocupa el segundo lugar a nivel estado y Yucatán el primer lugar en el país, hay mucha falta de comunicación de los papás, según lo que hemos visto muchas de ellas se embarazan desde su primera relación sexual”.

Mientras que en las comisarías la situación es aún más complicada por los usos y costumbres, para los padres es normal que una jovencita a los 15 años ya esté embarazada y por lo tanto lo que sigue es la boda.

Según dijo continuaran los siguientes días llevando el programa a las escuelas Técnica No. 4 y la Jacinto Canek, aunque está abierto para los que lo soliciten en las preparatorias