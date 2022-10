Puertas abiertas a alumnos. Grupo de jóvenes visita la granja de Kekén en Tekax

“Esperaba ver una granja diferente con olores, pero estando aquí con los jóvenes, ellos igual comentan que la granja se ve muy ordenada, limpia, el tratamiento que se le da al agua y la tecnología que usan, se ve la parte sustentable que tiene la granja”, señaló Sergio Pool Chan, responsable del Telebachillerato Comunitario de Pencuyut, tras conocer la granja de Kekén, ubicada en la localidad vecina de Xaya, en Tekax.

Según se informa en un comunicado, mediante una visita guiada 40 alumnos del primer semestre de dicha institución educativa visitaron el establecimiento ubicado al sur del estado, presenciaron los procesos, prácticas y tecnología aplicada para el buen aprovechamiento de los residuos.

En el recorrido guiado por especialistas de la empresa Kekén se detallaron las buenas prácticas y cuidados de los cerdos, así como la innovación tecnológica enfocada en el manejo de residuos y cuidado ambiental.

Durante la visita, la comisaria de Pencuyut, Guadalupe Collí Ek, resaltó: “Es la primera vez que vengo a una granja y la verdad no me lo imaginé así. Es una granja muy grande, estoy viendo cosas que nunca me imaginé. Es una empresa que se preocupa por la población, por el agua y por el cuidado del medio ambiente”.

En el recorrido, la comunidad estudiantil de la población tekaxeña constató las instalaciones e inversión tecnológica para la ejecución del programa ambiental de la compañía especializada en el reúso del agua, Meta Descarga Cero 2025, donde conocieron la innovación que contribuye al ahorro, tratamiento y reutilización del recurso natural.

Esta no es la primera vez que la empresa Kekén ha abierto las puertas de sus granjas en Yucatán, pues en lo que va de 2022 la conocida marca de carne de cerdo ha realizado visitas presenciales a la Granja Kinchil, donde han asistido instituciones educativas como la Universidad Marista, la Universidad Vizcaya de las Américas, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Tecnológico Nacional de México Campus Motul y la Universidad Autónoma de Yucatán, entre otras instituciones.