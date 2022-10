Querían cazar a supuesto gorila en comisaría de Tizimín

TIZIMÍN.— Pese a los recorridos que ha realizado la Policía Municipal y personal de Protección Civil no se ha visto nada inusual en la comisaría de Chenkekén en torno al supuesto avistamiento de un gorila.

A pesar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya tiene conocimiento de las apariciones de un primate en parcelas de la comisaría, el personal ha descartado alguna visita al lugar.

El comandante Marcos López Ovando, director de la Policía Municipal señala que desde el primer reporte que recibieron acudieron al vivero de Sembrando Vida y se entrevistaron con la persona que dijo haber visto al gorila.

El testigo les relató que cuando le tocó esa noche hacer guardia encontró a dos metros del jacal al gorila durmiendo. Tenía una estatura aproximada de dos metros y que por el ruido de una moto despertó y huyó.

“La gente se estaba riendo cuando nos lo estaba contando, no le creían. Incluso le pregunté si consume alguna sustancia tóxica o ingiere alcohol, pero dijo que no”.

Con base en lo anterior, dice que comenzaron a recorrer el área buscando algún indicio pero no encontraron nada más que el testimonio del señor.

Dice que había intención de poner cámaras y cazarlo a través de dardos para dormirlo pero después que se le informó a la Semarnat ellos dijeron que es poco creíble que pueda existir un gorila así que ya no se le dio seguimiento.

Incluso señala que a raíz que salió a luz la información que se había manejado con hermetismo para no alarmar a la gente se comenzó a decir que han visto huellas.

Según el jefe policiaco solo porque se presume que puedan haber huellas han considerado volver pues el testigo asegura haberlas visto.

“Yo hasta le pregunté si no es un way pek o un animal de cuatro patas pero dijo que no, que se paró como un humano y levantó las manos para estirarse y se fue hacia el monte”, expresa.