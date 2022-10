Un excandidato cuestiona plan de mejora ganadera en Tizimín

TIZIMÍN.— A un paso de concretarse el proyecto del Centro Integral de Mejoramiento Genético (CIMG) anunciado en días pasados, el maestro Francisco Perera Rodríguez, ex candidato a presidente municipal de Tizimín por el Partido de Encuentro Solidario (PES) hace un análisis de los beneficios que únicamente traerá a los grandes ganaderos.

Según el profesor, es lamentable que los recursos no se aterricen para la construcción de una universidad o un hospital que tanta falta de hace al municipio, pudiendo generar no solo empleos, sino una importante derrama económica.

“Yo me pregunto ¿a cuantos y a quienes va a beneficiar ese proyecto del Centro Genético?”.

“No creo que sea a todos los ganaderos, sino solo a unos cuantos, porque al final los que tienen mayor posibilidad de aprovecharlo no son los pequeños (ganaderos), ellos tienen pocas vacas”.

“Es muy claro, si tienes 100 vacas vas a aprovechar mucho, pero si solo tienes 10 vacas que estás pujando para sostenerlas, a ese nivel no es rentable la actividad”.

Según el excandidato es un proyecto que al final beneficiará a los más ricos tomando como pretexto a los pobres, siendo así “la ilusión de la ganadería”.

“Por lo tanto el apoyo terminará siendo más aprovechado por los grandes ganaderos, porque realmente los vaqueros o jornaleros no van a recibir más trabajo o más paga por atender toros mejorados y los pequeños ganaderos tienen poca capacidad para aprovechar ese recurso porque tienen pocas vacas”

“Luego, suponiendo que ellos puedan aprovecharlo, ellos tampoco van a comerciar los becerros de mejor raza, sino los acopiadores, y bueno, los acopiadores terminarán teniendo entonces la mayor ganancia”, expresa.

Francisco Perera señala que es un buen proyecto desde el punto de vista genético, sin embargo cuestiona “¿cual sería el beneficio social?”.

“Si hubieran invertido 3.5 millones de pesos en otras actividades, por ejemplo en escuelas de nivel superior u otras actividades que absorban más mano de obra o genere más empleos, creo que tendría un mayor impacto social, ahí ¿cuántos empleos más va a generar ese proyecto?, muy pocos o casi ninguno lo sabemos.”

Según dice que con esos recursos ya se tendría una nueva universidad, con nuevas carreras, profesores y alumnos beneficiados, más las rentas que demandarían y ni qué decir de los servicios de transporte.

“O en un hospital que tanto hace falta. ¿Cuántos enfermeros, doctores o pacientes? serían atendidos, el costo de ser un municipio ganadero es muy alto, porque sacrificamos educación, salud y el desarrollo de su población en otros aspectos que necesitan crecer. ¿Necesitamos más puestos de trabajo para vaqueros o jornaleros? y no lo digo porque no sea digno, sino porque ya necesitamos otros empleos”

“Luego la gente se pregunta ¿por qué otros lugares como Valladolid, quizá esté creciendo más? No sé pero sospecho que ellos invierten y generan otros tipos de empleos y servicios”.

El profesor dice que es muy penoso ver a los alumnos egresar de una carrera y tener que trabajar en las maquiladoras y no porque no sea digno, sino por que no queda de otra.— WENDY UCÁN CHAN