“Clasismo” en la educación de Yucatán

VALLADOLID.— A pesar de los 58 años de haberse creado en esta región el Sistema Indígena en la educación, aún no se consolida debido a que las autoridades de los tres niveles de gobierno han incurrido en el clasismo, racismo, incluso en la discriminación debido a las carencias con la que trabajan los docentes en sus planteles, pero se siguen haciendo esfuerzos para superar los obstáculos a los que se enfrentan, manifestó el profesor Wilberth Dzul Canul.

El profesional expresó lo anterior en el marco de los festejos por los 58 años de la creación del sistema de educación indígena en la región oriente, para lo cual presentó un calendario de actividades que se llevarán al cabo del 10 al 14 del mes en turno, como son eventos culturales, conferencias, presentación de charangas, bailables regionales, entre otras cosas, pero siempre trabajando en el fomento de la cultura maya.

Dzul Canul, recordó que en 1964 llegó a esta zona el sistema de educación indígena y desde entonces los docentes que han pasado por las aulas, incluso los que aún pugnan por un mejor reconocimiento, pues consideró que desde siempre las autoridades en turno han incurrido en el clasismo, racismo y discriminación, incluso les dio mucho trabajo entrar como sistema en esta ciudad.

Alumnos mejor preparados

Dzul recordó que dentro de la ciudad solo se cuenta con dos escuelas primarias y un plantel de preescolar, y a pesar que se requiere de más planteles del tipo no se autoriza, pues se antepone el argumento que están las escuelas primarias y preescolares federales y estatales, a pesar que se ha demostrado que los alumnos que egresan del sistema indígena están mejor preparados.

Respecto a la expresión anterior, se aportaron datos como que el 70% de los alumnos que cursan y que han egresado de la Universidad de Oriente (UNO) e Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA), han pasado por las aulas de escuelas del sistema indígena, incluso se ha demostrado que son los más destacados.

El informante comentó que desde hace muchos años las escuelas de educación indígena tienen muchas carencias, los cuales se les ha puesto de manifiesto a las autoridades educativas en turno, pero no les importa.

Enrique Cetina Flores, quien es coordinador pedagógico del Sistema, manifestó que en las escuelas no cuentan con maestros de Educación Artística, lo cual no permite a los alumnos desarrollarse en ese rubro, incluso en algunas solo se cuenta con maestros de Educación Física, pero en el caso de las escuelas alejadas no tienen ni eso.

Comentó que ninguna de las escuelas de educación indígena cuenta con su departamento de USAER. Solo lo tienen las escuelas que están dentro de las ciudades.

Recordó que durante la pandemia, en muchas de las comunidades donde tienen escuelas, no había servicio de internet, por lo que los maestros tuvieron que acudir cuando menos una vez por semana para atender a los alumnos, de manera que las autoridades no se preocupan por dotarlos de los principales servicios, pero con el esfuerzo y con recursos de los mismos docentes se les dio la atención debida a los alumnos de los niveles de preescolar y primaria.

Conmemoran 58 años de labor en educación indígena

En cuanto a las actividades para celebrar los 58 años de aniversario, se informó que del 10 al 14 del presente se llevarán al cabo diversos eventos, los cuales serán inaugurados el lunes en el teatro de la ciudad ” José María Iturralde Traconis”, a las nueve y media de la mañana, en la que eventos interculturales.

El programa de actividades incluye una ceremonia maya, presentación de dos coros, un sketch regional, entre otras cosas.

Del martes al viernes se llevarán al cabo otras actividades en sedes diferentes como conferencias que hablarán justamente del proceso de la Educación Indígena, entre otras cosas

En la reunión participaron supervisores de varias zonas de la región oriente, entre ellos Gaudencio Herrera Alcocer, Ivillebaldo Che y Bacab, entre otros.