En poblados de Tizimín llegará la campaña "Tócate"

TIZIMÍN.— Autoridades municipales iniciaron ayer la campaña de sensibilización denominada “Juntos somos invencibles” con el fin de prevenir el cáncer de mama en el municipio.

Anteayer iniciaron las actividades con batucada y recorridos por personal del DIF en comercios y escuelas ofreciendo botones para la ropa e invitándolos a iluminar de rosa sus comercios.

Hasta ayer se habían sumado a la causa 50 establecimientos, más escuelas y los edificios públicos, como la iglesia, el ex convento, el Palacio Municipal así como los hospitales.

Previo al encendido se realizó la firma de convenio de colaboración con la Fundación “Tócate”.

En el Palacio Municipal se hizo la firma que encabezo Alejandra Gutiérrez Blanco, presidenta de la Fundación Tócate México, Rubén Parra Polanco, director de la fundación en Yucatán así como el alcalde Pedro Couoh Suaste y su esposa Gabriela Mézquita Alonso.

Alejandra Gutiérrez dijo que no se trata de cualquier convenio sino de salvar vidas y llegar a comunidades donde no llega la información, para cerrar ese círculo para evitar que las mujeres digan que no lo detectaron a tiempo porque no tenían la información.

Además dijo que no solo van dirigidas a mujeres sino a hombres porque hay casos que en los varones es letal.

Gabriela Mézquita dijo que esta es la tercera campaña en la que participan haciendo la labor de sensibilización, pero también esta vez les toca que se note la colaboración de la sociedad y dar seguimiento médico, atención gestión.

El primer edil dijo que espera que las actividades y el convenio de traduzca en salvar vidas y que muchas mujeres sigan disfrutando de la vida.

“Es bien importante que profundicemos, nos ayuda a preocuparnos y ocuparnos, pero también que tomen conciencia de la realidad” expresó.

Tras el convenio se hizo un recorrido en un turibús que decoró con globos rosas visitando los establecimientos que se unen a la campaña.

Además se llevará a comisarias ferias para acercar servicios de salud y en el laboratorio del ayuntamiento se estarán realizando durante este mes cada miércoles estudios de mastografía con un costo de 200 pesos cada uno para mujeres y hombres.— WENDY UCÁN CHAN