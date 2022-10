Ausencias priistas en homenaje a Wílliam Sosa en Izamal

IZAMAL.— Despiden al ex alcalde William Sosa Altamira. La tarde de este viernes luego de que llegaran sus cenizas al pueblo mágico de Izamal de quien fuera alcalde en dos ocasiones de dicho lugar, William Renán Sosa Altamira fue despedido por familiares y amigos hasta el panteón municipal.

El ex alcalde falleció en la ciudad de Mérida el pasado día 6 de octubre a la edad de 65 años de edad.

Los servicios funerarios se realizaron en la capital del Estado y este viernes 8 llegaron sus cenizas a su natal Izamal.

En Izamal se ofició una misa en la parroquia de San Antonio de Padua, en donde estaban sus hijas Maritza del Carmen, Erika Cecilia y Luz María Sosa Garma, hijos políticos y nietos, al igual estaba su hoy viuda Eneyda Libertad Domínguez Coello, lo mismo estaban ex funcionarios que colaboraron con él, en administraciones municipales y en la Sedatu donde fue delegado federal, al igual estaban presentes los directivos del comisariado ejidal de Izamal.

Uno de los ex alcaldes presentes y quien es su sobrino, Fermín Humberto Sosa Lugo, estuvo presente en el sepelio, no se vio en el lugar al actual alcalde, Warnel May Escobar, ni al ex alcalde Manuel Rosado, ambos emanados del PRI, a quienes el ex alcalde ahora difunto impulso en sus carreras políticas, no se vio igual a algún directivo priista en el sepelio a quien igual el ex alcalde dio lo mejor en su carrera política a dicho instituto político.

Fue una banda de guerra igual le rindió honores al dos veces exalcalde de Izamal, en una tarde en la que la despedida de varios de sus amigos y conocidos fue hasta el panteón municipal.— Megamedka