Sujeto incendia su casa en Dzidzantún para expiar a sus ''demonios''

DZIDZANTÚN.— Juan, quien tiene 42 años de edad y presuntamente estaba intoxicado con alguna droga, tuvo delirios de persecución y en una crisis nerviosa prendió fuego a su propia casa, ubicada en la colonia Emiliano Zapata.

Según el afectado, “unos demonios me seguían y me querían hacer daño; solo me defendí prendiendo fuego”.

“¡Ayuda! ¡auxilio! ¡ahí están! ¡me quieren hacer daño!”, gritaba.

El siniestro ocurrió ayer lunes alrededor de las 2:33 de la madrugada, en una vivienda de la calle 8 entre 23 y 25 de dicha colonia. Policías municipales y vecinos lograron sofocar las llamas con cubetas de agua y extintores con químicos.

El dueño del predio fue encontrado subiendo un árbol en el patio de su casa.

Sufrió graves quemaduras en el cuerpo, así que fue atendido por paramédicos de la Policía Municipal.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue llevado a bordo de la ambulancia Delta 2 al Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida.

Los daños materiales fueron considerables, pues se perdió todo lo que había adentro de la vivienda.

Detienen a teporocho

En Progreso, en un operativo policíaco fue detenido un bebedor consuetudinario a petición de la dueña de una casa, quien lo acusó de invadir el predio y convertirlo en un centro de operaciones de teporochos y ladrones.

Mirza P. M. dijo a los oficiales que vive en Mérida, pero tiene una vivienda en la calle 27 con 56 de la colonia Ismael G., en el oriente de este puerto.

Narró que en mayo pasado arregló la casa y cerró partes del terreno porque bebedores y gente que llega al puerto se metían al ver que se encuentra deshabitado.

La afectada indicó que los vecinos la alertaron de que la casa estaba invadida por teporochos y ladrones otra vez, así que llamó a la Policía.

Tras la autorización de la propietaria, los agentes entraron al predio, donde hallaron a un teporocho que dijo que labora en un restaurante cercano.

Al final, el invasor fue llevado a la comandancia municipal de este puerto.

Por su parte, la mujer volvió a limpiar la casa y contrató a un vigilante.— Mauricio Can Tec/ Gabino Tzec Valle