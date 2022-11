“¡Uay!, todo ya está muy caro”; en Valladolid sienten que ya no se vende como en años anteriores

VALLADOLID.— A pesar que en estos días de la celebración del Día de Muertos o Hanal Pixán como tradicionalmente se le conoce, las ventas en el mercado se incrementan notoriamente, carniceros y locatarios aseguran que ya no es lo mismo que en años anteriores, debido a que la mayoría de los productos aumentan de precio y el dinero no les alcanza a las familias para comprar lo necesario para los guisos que elaboran y rezarles a sus fieles difuntos.

En un recorrido realizado en el mercado, la señora María Luisa Albornoz comentó: “¡Uay! todo está muy caro, ya no se puede comprar lo de siempre, pero ni modo hay que adquirir lo necesario para la comida del rezo”.

A manera de ejemplo una calabaza en dulce cuesta $30, cuando antes lo podían comprar en $10; los dulces de mazapán están a $10, antes era la mitad, una bolsa de espelón de unos 300 gramos cuesta $20; los rábanos, un atado de cinco piezas cuesta $10 e incluso hay quienes lo venden hasta en $15.

El carnicero Gustavo Góngora Centeno comentó que en años anteriores en estas fechas sacrificaba hasta cuatro cerdos, pero ahora solo mató dos el domingo y le fue bien, pero reconoció que ya no es lo mismo.

Comentó que entre el domingo y ayer lunes tuvieron buenas ventas, comparado con un día normal, pero reconoció que no es lo mismo que hace algunos años, ya que la gente no tiene suficiente dinero para comprar las mismas cantidades que antes.

Mucha gente salió a comprar el domingo, pues el mercado se vio mucho más lleno que ayer lunes, ya que la mayoría de las familias aprovecho salir a comprar y guardar la carne para que ayer lunes y hoy martes elaboren los guisos para presentar de ofrenda en los altares de sus fieles difuntos.

En el recorrido realizado ayer lunes se observó una buena afluencia de clientes en el interior del mercado, pero aseguraron algunos locatarios que se no se compra con otros años. En los alrededores casi no había lugares para estacionar, de modo que había que dar varias vueltas en las alrededores hasta encontrar un sitio.

Otro de los motivos porque no se registraron las ventas que esperaban fue porque les dieron descanso los días martes y miércoles a los estudiantes, incluso hubo algunos que ni siquiera acudieron a clases el lunes, de modo que no hicieron sus altares en sus planteles como se había hecho en años anteriores, por lo tanto las ventas no fueron las mismas.— Juan Antonio Osorio Osorno