Inician reparación de vía de Valladolid

VALLADOLID.— Luego de muchos días de anuncio finalmente ayer jueves inició la reconstrucción de la calle 32 que pasa por uno de los costados del mercado municipal y que está a cargo del Instituto de Carreteras de Yucatán.

Como se recordará, la calle 32 se reconstruyó hace menos de un año, y formó parte del proyecto integral de la construcción del mercado a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero todo parece indicar que fue una mala obra.

El alcalde Alfredo Fernández Arceo, quien acudió a dar el banderazo de la obra, en su cuenta de Facebook, dijo que cuando se hizo la calle solo se raspó la carpeta asfáltica, pero se dejó su base original que ya tiene muchos años de antigüedad, motivo por el cual a menos de un año de la obra se formaron los enormes baches.

Sin embargo comentó que ahora se trata de hacer todo el levantamiento del material para poner una nueva base y luego la carpeta, por lo que garantizó que será una buena obra, que se espera termine pronto.

Consideró que la obra no tardará mucho porque al Incay no le conviene tener su maquinaria y a los trabajadores asignados al lugar mucho tiempo, de modo que consideró que la obra no se tardará por lo que pidió comprensión a los conductores de vehículos por estar cerrada la calle, y a los locatarios del mercado por esperar el tiempo que sea necesario.

La vialidad en esa zona se complicará un poco, debido a que los conductores de vehículos ya no podrán darle la vuelta del mercado, pero se pueden tomar otras alternativas ya que la calle 35 que está por el lado norte del centro de abasto no se cerró de modo que por allí pueden circular sin problema, alcanzar la 34 y regresar sobre la 37 para llegar por el lado sur del lugar.— J.A.O.O.