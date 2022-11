Reabren dos cenotes en Valladolid; zanjan discusión entre prestadores de servicios

VALLADOLID.— Tras más de casi cinco meses de permanecer cerrado a consecuencia de la inconformidad de dos grupos de artesanos que trabajan en los locales comerciales, derivado porque Cultur les permitía a unos rentar los chalecos salvavidas y a otros no, finalmente hace unos 15 días se tomó una decisión salomónica para zanjar el problema: ninguno de los dos grupos podrá rentarlos.

En julio pasado, a unos días de iniciarse las vacaciones de verano, se originó un conflicto interno entre artesanos, pues el grupo que encabeza María Moo Poot rentaba chalecos salvavidas, pero desde siempre se han dedicado a esa actividad, por lo que el grupo que encabeza Elizabeth Poot Puc, intentó hacer lo mismo y se molestaron los primeros.

Ante esa situación el encargado del parador que depende de Cultur, Lisandro Lizama, llevó al cabo una reunión y determinó que el grupo que encabeza Elizabeth Poot Puc no podía seguir rentando chalecos, pues lo estaba haciendo en la temporada vacacional y afectaba al grupo de María Moo Poot, lo que originó que los primeros bloquearan el paso al estacionamiento y a los cenotes.

Mientras tanto el grupo de María Moo Poot se atrincheró en el interior del parador para impedir que el otro grupo regrese a tomar espacios y rentar los chalecos, lo que derivó en el enfrentamiento interno.

Amplio proceso de diálogo

Ante esta situación, Cultur decidió cerrar el parador y comenzó un proceso de diálogo con ambos grupos de artesanos, pero no se llegaba a un acuerdo, incluso en las últimas reuniones se acordó que ambos podían rentar sus chalecos, un día unos y el otro el segundo grupo, pero Elizabeth Poot Puc no lo aceptó.

Luego se acordó que el grupo de Elizabeth podía incluso rentar bicicletas, montar una tienda y ofrecer otros servicios, pero tampoco aceptó, ya que lo que quería en ese entonces era el control de la administración de uno de los cenotes en beneficio de su grupo.

Por varios meses ambos grupos permanecieron en sus respectivas trincheras, en donde dormían, preparaban sus alimentos, entre otras cosas.

Hace dos meses, los artesanos que estaban en el interior se retiraron del lugar ya cansados porque no se abría el parador y necesitaban hacer otras actividades para obtener dinero.

El otro grupo que dirige Elizabeth Poot Puc decidió quedarse frente al estacionamiento, en donde incluso construyeron una palapa con palitos y techo de láminas de cartón, en donde ahora pretenden poner una tienda.

Decisión salomónica

Fue hace unos días que el comisario ejidal, Juan Bautista Chan Tamay y el municipal Juan Pat Uc se reunieron para llegar a un acuerdo, el cual consistió en que ninguno de los dos grupos tendrá derecho de rentar chalecos, pues esta función queda en manos de Cultur, pero de lo que se obtenga el 30% se le otorgará a la comisaría municipal para que el comisario entregue apoyos a la misma gente de la comunidad, lo que favoreció la apertura del parador.

Se sabe que en temporada normal, se puede obtener hasta $10,000 en la renta de chalecos, y en temporada vacacional esta cantidad se puede triplicar, según la afluencia de visitantes a los cenotes, en donde es obligación ingresar con el chaleco puesto.

La renta de chalecos, tiene un costo de $25 por persona, y no se permite el acceso a nadie que no lo porte, por lo tanto es el negocio más lucrativo en el parador, motivo por el cual los dos grupos de artesanos lo querían hacer.

Ahora los artesanos han regresado a sus locales comerciales en el interior del parador y los recursos que obtengan dependerá de lo que puedan vender.