En Mérida, mujer busca recuperar a su bebé recién nacida; se la quitaron por ''dar un mal ejemplo''

CIUDAD DE MÉXICO.- Julissa Chuc Haas es una madre de dos niños que lucha por recuperar a su hija de 15 días de nacida, luego de que presuntamente una trabajadora social la discriminara por su preferencia sexual y determinara que "es un mal ejemplo".

De acuerdo con información retomada por El Universal, la trabajadora social cuestionó a Julissa sobre sus preferencias sexuales y determinó que era un mal ejemplo para sus hijos, un niño de seis años y una bebé de apenas 15 días de nacida, quien fue enviada al Centro De Atención Integral Al Menor En Desamparo (Caimede), en Yucatán.

La niña nació en el Hospital General Agustín O’Horán; una trabajadora social del lugar la entrevistó y la discriminó por su orientación sexual. según denunció a través del portal Proyectos Libres.

Julissa inició con los trámites para recuperar a su bebé; reunió la documentación que le solicitaron y acudió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay).

Le pidieron llevar su otro hijo de seis años para que lo entrevistaran para descartar que era víctima de violencia y supuestamente le entregarían un documento con el que podía ir por su hija recién nacida al Caimede.

Lejos de entregarle a su bebé resguardaron a su hijo mayor, quien no está registrado, es decir, no tiene acta de nacimiento.

Julissa es una mujer que hace trabajos de albañilería, chapea y limpia casas para poder mantener al menor. Por un tema de recursos no pudo hacer el trámite ante el Registro Civil, según explicó.

“Me dijeron que venga a la Prodennay, que trajera a mi hijo de seis años y según lo evaluaran, que si está bien comido, vestido y no tenía golpes me darían la firma que necesitaba para sacar a mi hija del hospital, pues no me lo dan y retienen a mi hijo. Él venía con la ilusión de sacar a su hermanita e irnos a casa”, relató Julissa.