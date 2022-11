Edil de Hunucmá cita a quejosos a reunión

MÉRIDA.— Vecinos de Sampool continúan con sus demandas al Ayuntamiento de dotarles de servicios y para ello ayer sostuvieron de nueva una junta.

Como se publicó, los vecinos se quejan de que el gobierno municipal se niega a pavimentarles una calle, pero en cambio pavimentará una vía donde no habitan familias pero hay terrenos de una empresa que cría y procesa aves, además de familiares de funcionarios emanados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del que emanó la actual primera edil, Edna Marisa Franco Ceballos.

De acuerdo con información proporcionada por William Uicab Tzab, uno de los vecinos demandantes, en la junta realizada ayer a las 11 del día, acordaron que el martes, a las 4 de la tarde, irán al Palacio Municipal tras ser citados por la primera edil para que les dé una explicación sobre la granja.

En el encuentro de ayer, Luis Ek Uicab llevó los papeles de la asamblea cuando se donaron los terrenos al Ayuntamiento por el ejido, manifiesta Uicab Tzab.

Sobre la documentación que presentarán, dice, el ayuntamiento tiene conocimiento.

“Sabe que esos terrenos no son ejidales, si no, no pasaría a cobrar el agua potable cada mes en la colonia Sampool”, subraya.

El quejoso ha dicho que desde hace cinco años le piden a la Comuna de Hunucmá que pavimente 400 metros lineales de la calle 16, pero no lo hace.

En la calle en cuestión viven unos 300 vecinos y en la colonia hay unos 800 predios.— Megamedia