Difícil jornada para Umán

La cerrada lucha por llegar a la Serie del Príncipe entre los equipos de la zona sur de la Liga Invernal Mexicana de Béisbol continuó ayer con su jornada cuando los Toros-Rieleros ganaron su juego ante los Generales por 3-0, mientras que los Leones empataron en extrainnings con los Olmecas-Mariachis a ocho carreras, en el primero de una doble cartelera. El segundo encuentro no se pudo completar por falta de luz, por lo que no fue legal y no ayudó en lo absoluto a los melenudos.

Los Toros-Rieleros vencieron a los Generales en Valladolid con destacada labor de Luis Ochoa que únicamente permitió un hit por los locales, mientras que Alejandro Trujillo cargó con el revés. Fernando Gallegos se apuntó el salvamento.

Jesús Gámez, con jonrón solitario en la cuarta entrada, y su bateo de 4-2 con una anotada y una producida, fue el mejor bateador por parte de los Toros-Rieleros, mientras que José Andrés Villa, se fue de 4-2 con par de sencillos para los de Valladolid.

El único hit de los Generales salió del bate de Miguel Ángel Ibarra en la cuarta entrada y luego de Alejandro Trujillo lanzaron Lucas Alejandro, Santiago Elizondo y Guadalupe Chávez.

En Progreso, destacó el bateo de Reivaj García por los melenudos que se fue de 4-3 con par de jonrones en la sexta y séptima entrada y Abraham López también la botó en la sexta entrada, pero no fue suficiente para ganarle a los progreseños en el campo Hidalgo del puerto.