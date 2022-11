Trasladan de urgencia a una menor de cuatro meses con fiebre alta al hospital de Tizimín

TIZIMÍN.- Una bebé de cuatro meses fue traslada de urgencia al presentar fiebre alta, por lo que su madre Gisely de la Cruz D.C., de 19 años de edad; pidió ayuda de los oficiales asignados en la comisaría de Dzonot Aké.

La joven madre dijo que su hija de cuatro meses se encontraba delicada de salud, con una fiebre alta y complicaciones para respirar debido a un aparente resfriado.

Los agentes que respondieron al llamado trasladaron a la menor al Hospital San Carlos, para que la bebe pueda recibir atención medica.

En otro caso, el señor Gaspar Ek Noh, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), suplica que sea atendido por un mal que le detectaron en la próstata hace 4 meses, lo que lo llevó a tener que vivir con una sonda que ya le esta causando daños secundarios en su cuerpo.

Relató que desde hace tres años le empezaron las molestias, pero nunca le hicieron los estudios correspondientes y hace cuatro meses cuando ya no podía realizar sus necesidades fisiológicas, le detectaron el problema en la próstata y piedras en la vesícula.

Los médicos que lo atendieron le colocaron una sonda del grueso de la manguera que utilizan los albañiles para sacar el nivel en sus construcciones, lo que le ha causado molestias insoportables y ardores que lo han hecho hasta llorar.

Agregó que en tres ocasiones lo han enviado a Mérida, pero acusa que no lo atienden con el pretexto de que el doctor que revisa su caso está de vacaciones o de licencia.

“Solo hago viaje en vano y cada vez que viajo me canso porque me lastima esta sonda y ya se me empiezan a inflamar los testículos, fui a consultarlo y solo me dieron medicina para el dolor y una inyecciones para desinflamarlos”, dijo.