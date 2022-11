Acusan de venganza al alcalde de Izamal

KIMBILÁ, Izamal.— El parque principal de esta comisaría lleva casi dos semanas sin energía eléctrica, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio debido a que no tiene medidor de consumo, denuncian vecinos del poblado.

Se averiguó que se sospecha que no se puso el medidor cuando el parque fue remozado hace tres años.

Ahora, el Ayuntamiento 2021-2024 debe pagar la reconexión, el consumo de poco más de $80,000, en promedio, y la multa por la toma irregular o “diablito”.

“Hay muchas cosas que pasan en Kimbilá, como el del parque, donde el lunes pasado cumplimos una semana sin luz”, dice Carlos Pat.

“Todos sabemos que el Ayuntamiento debe verlo, pero no sabemos por qué no quiere apoyar al comisario, traen repartición de apoyos, empleo temporal, programas de vivienda y las personas del PRI que cobran como ‘aviadores’ son los que los reparten; no se coordinan con Filogonio Pat (el comisario municipal)”, abunda Pat.

Deficiencias en Kimbilá

Manuel Uitz indica que “una calle hacen y a cada rato toman fotos para que digan que trabajan los del Ayuntamiento, pero hay clandestinos por todos lados, parque sin luz y no hacen nada para mejorar la imagen del centro de la población; es una pena y vergüenza porque llegan los paseantes y ven el parque a oscuras.

“Que si Juanito o perenganito no lo pagó, ese no es problema nuestro, es de este Ayuntamiento ver que se pague”, destaca Uitz.

El poblador Fernando May, a su vez, dice: “El Centro lleva meses sin que se prendan las lámparas y eso que somos la comisaría más próspera. No es posible que el Ayuntamiento no pague la reconexión de la luz que porque el presidente que salió (Fermín Sosa Lugo) la debió".

“Muy mal, muy mal; llevamos meses y no lo paga el Ayuntamiento, creo porque el comisario no es su gente”, considera May.

Santiago Mex, por su lado, afirma que “es venganza por un pueblo que no apoyó al candidato del presidente a comisario municipal. Ahora a un año de las elecciones (de 2021), no vemos que el Ayuntamiento se coordine con el comisario y, además, no paga lo que se debe a la CFE, por eso no hay luz en el parque central”, coincide Mex.