Alcalde de Tizimín minimiza fallo del Tribunal Electoral; sigue el conflicto con una comisaria

TIZIMÍN.— “No hay tal revocación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife)”, dice el alcalde tizimileño Pedro Couoh Suaste luego del dictamen emitido en la Sala Regional de Xalapa.

Según el primer edil, lo que se está solicitando analizar y resolver es el sueldo de la comisaria Neidy Yolanda Puc Gil, quien exige ganar 6,000 pesos mensuales y no 2,000 como se le paga a otros comisarios cada mes.

Como publicamos ayer, la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) revocó la sentencia de los magistrados electorales de Yucatán en torno a la querella interpuesta por la comisaria de El Cuyo y solicitó emitir otro fallo.

En la sesión pública celebrada el martes en Xalapa, Veracruz, se resolvió y solicitó nueva revisión con el argumento que existe un agravio pues se abstuvieron en analizar la remuneración que le asignan a la quejosa, ya que se considera que es menos del salario mínimo vigente, por lo que se ordenó emitir otra sentencia donde analicen y resuelvan esos aspectos.

Acusaciones de una comisaria

El presidente municipal explicó que desde un principio la comisaria lo acusó de violencia política de género y entre todas las pruebas que presentó para sustentar su acusación es que se le paga menos que a los varones.

“Eso no lo pudo probar. Sin embargo, se comprobó que se le paga lo mismo que a todos, es decir, todos los comisarios no ganan el salario mínimo que marca la ley y no lo ganan por que no hay suficiencia presupuestaria, el Congreso emite la ley de gobierno y también aprueba mi ley de egresos, en esa ley está considerado cuánto vamos a gastar es comisarios”.

“A la comisaría de El Cuyo se le da lo mismo que ganan todos los de las comisarías grandes que es $2,000 al mes, pero es un decir, porque todos tienen otras entradas en el comisariado”.

“Ahora el Trife lo que le dice al tribunal local es analizar el tema que la comisaria dijo que le pagan menos al salario mínimo, está solicitando revisar este caso y pronunciarse”.

Couoh Suaste dice que no ve tal agravio, ya que la peor sentencia que puede haber no es que lo condenen por violencia política de género, sino que condenen al Ayuntamiento a pagarle a la comisaria el salario mínimo y eso no es violencia.

Según dijo ni ella ni él pueden meter pruebas ni argumentar nada, pues ahora lo que sigue es que el Trife se lo devuelve al tribunal local y ellos tienen 10 días hábiles para pronunciarse y regresar al tribunal federal el resolutivo.