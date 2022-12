Pescadores vivieron odisea de 45 días

PROGRESO.— El naufragio del barco pesquero progreseño “Máximo Emanuel”, ocurrió a partir del martes 25 de octubre pasado, dos días después que zarparon de Yucalpetén para dedicarse a la pesca de canané, pues ese día fue cuando la embarcación registró una fuga de combustible y la máquina ya no volvió a arrancar y se quedaron sin carga eléctrica.

Durante el mes y medio que estuvieron a la deriva se alimentaron con pescado asado, patos que se posaron en la nave y los cazaron, tomaron agua de lluvia, con sarro y hasta sucia.

Así que el barco de 36 pies de eslora, quedó a la deriva desde el martes 25 de octubre por la Sonda de Campeche, hasta el jueves 8 de diciembre cuando fue hallado por el buque camaronero “El Ceferino” al norte de las costas del puerto de La Pesca, Tamaulipas, a unas 500 millas de Progreso.

Según relato de los pescadores entrevistados en La Pesca por el periodista Alfredo Peña, del medio digital Expreso, la falla eléctrica del “Máximo Emanuel” fue a los dos días que zarparon de Yucalpetén, se encontraban a 150 millas de Progreso y desde ese día quedaron a la deriva y “a la bendición de Dios”, esperando el milagro, con fe y esperanza, precisa el veracruzano Francisco Javier Valerio Herrera, patrón de la embarcación, lo que ocurrió el jueves 8 pasado.

Los cinco tripulantes del “Máximo Emanuel”, Francisco Valerio, Juan Bautista Viana Ramos, Adrián Aké Yáñez, Wilbert Hidalgo Mantul y Gerardo Manuel Félix García, estuvieron a la deriva 45 días, anclaban para fondear con la esperanza que un barco en travesía los rescate, pero eso no ocurrió. El ancla lo levantaron varias veces para fondear en otro punto del mar, hasta que llegó el momento que por la profundidad de hasta dos mil metros ya no pudieron hacerlo y quedaron a la deriva.

De los cinco tripulantes, uno es veracruzano, dos son tabasqueños y dos son yucatecos, de los cuales uno es hijo de un pastor de la iglesia cristiana en su natal Yokdzonot.

Entrevista

Los pescadores fueron entrevistados por el periodista Alfredo Peña. También entrevistó a José de Jesús González, pescador de La Pesca, quien junto con su hermano “El Negro”, remolcaron al “Máximo Emanuel” hasta el muelle de ese puerto. El ribereño contó que fue contactado por la tripulación de “El Ceferino”, le dijeron que habían hallado un barco a la deriva, que estaba extraviado y por medio de las redes sociales confirmaron que en efecto se trataba del “Máximo Emanuel”.

José González explicó que “El Ceferino” halló a 15 millas náuticas al “Máximo Emanuel” y lo remolcó hasta unas cuatro millas de la costa de La Pesca y los pescadores lo remolcaron al muelle, y se lo informó a la Capitanía de Puerto de ese lugar.

En la entrevista difundida por Expreso, el patrón del “Máximo Emanuel”, Francisco Valerio Herrera, de 34 años de edad, narró que por una falla mecánica del eje que rompió una manguera del combustible, se paró el barco, taparon la fuga del combustible, pero al intentar arrancar la máquina falló el alternador y “se murió la carga, ya no teníamos nada de luz”.

Recordó que cuando ocurrió el incidente estaban a unas 150 millas náuticas de Progreso y desde ese momento ya perdieron comunicación con tierra, ya no tenía carga eléctrica el barco, eso ocurrió a los dos días que zarparon de Yucalpeten, es decir el martes 25 de octubre por la noche, anclaron, pero como vieron luces de barcos levantaron el ancla y quedaron a la deriva, pero solo vieron pasar los barcos cerca y ninguno les hizo caso.

Fondeaban y luego levantaban el ancla para navegar al garete, hasta que el ancla ya no llegó al fondo y quedaron a la deriva “hasta que Dios nos puso en el camino de esta gente, pedimos la bendición de Dios y protección de la Virgen.

En la travesía a la deriva los náufragos comieron pescado asado, patos, tripas de pescado, consumieron agua de lluvia y también lo que tenían en el tanque que estaba sucia y con sarro, pero tenían que luchar por sobrevivir narra Francisco Valerio “Pacorro”, quien el mismo jueves 8 pasado habló con su mamá Rosa Isela Valerio, quien le dijo que gracias a Dios estaban bien.

Por su parte Gerardo Manuel Félix, con solo algunos meses de pescador, originario de Tabasco, comentó que la vieron muy dura, dijo que era la primera vez que se extraviaba en el mar y que gracias a Dios estaban vivos, por su hija Renata de 12 años y su mamá, tenía que regresar a tierra.

Carta

Narró que escribió una carta dirigida a su mamá donde le pedía perdón “mamá perdoname, cómo quisiera darte ahorita un abrazo, perdona por todo lo que te he dicho”, siempre he sido un hijo desobediente, la oveja negra de la familia. “‘Hasta aquí llegue’, puse en la carta, pero vimos la luz, pues en el mar pasa algo psicológico que la verdad no es fácil, que tu mente no juegue contigo.

Adrián Aké Yáñez, de 28 años, de Yodzonot, soltero vive con sus papás, comentó que son de una familia muy unida y desde el jueves se comunicó por teléfono con sus familiares, “nunca bajé la guardia, se lo decía siempre a mis compañeros, mi familia son cristianos, mi papá es pastor, me desesperé al ver barcos pues no nos hacían caso”.

Al amanecer, continuó, decía “gracias Señor por este nuevo día de bendición, siempre tuve esperanza y fe, le echaba ánimos a la banda, les decía que no se desesperen , estamos unidos, los animaba a comer y apoyarnos entre todos que en ese viaje nos llevamos todos muy bien, todas las noches le pedía a Dios que nos rescaten, sentía que no estaba solo, sentía la unidad de mi familia, de mi abuelita, que estaban orando por todos nosotros. Dios existe y pone a todos en su lugar, tiene su tiempo y momento”.

Wilbert Hidalgo Mantul, originario de Tabasco, con hijos y esposa que viven en Quintana Roo, comentó que lo vieron feo, más por el norte que enfrentaron, se mantuvieron unidos, el patrón siempre los animó, les decía que el barco va a resistir, pero “veía que cada vez se hacía más grande la cosa, entraba la desesperación, pasaron frío con el norte, el agua de mar entró al barco y se pasaron la noche achicando para evitar que se hunda.

No se desesperó

Juan Bautista Viana Ramos, de Yaxcabá, se comunicó con su familia desde el mismo jueves, contó que no se desesperó, pero siempre tuvo fe y esperanza de llegar a un puerto, aunque ignoraban cuándo sería, algún día, y ese día fue el jueves 8 de diciembre.

El patrón del barco comentó que esperaban la llegada del dueño para que lo reparen, llevarlo a Progreso y continuar con la chamba, dar la cara como patrón, que aunque la familia no quiera que siga, continuará en la pesca, porque es trabajo .

En el poblado de La Pesca, los vecinos se reunieron y prepararon alimentos para los náufragos, les ofrecieron comida y alojamiento , fueron atendidos por Wenceslao Salinas García, capitán de Puerto de la Pesca.