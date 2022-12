En Yucatán, líder de trabajadores encara al gobernador Mauricio Vila en Valladolid

VALLADOLID.- Bochornosos momentos afrontó anoche el gobernador Mauricio Vila Dosal en una visita a esta ciudad, pues a su arribo al barrio de Sisal lo encaró Limberth Santoyo Arzapalo, líder de los trabajadores de Apoyo a la Educación.

Poco antes de la inauguración del Festival Internacional de la Luz (Filux), el dirigente reclamó al jefe del Ejecutivo estatal que se haya negado a recibirlo a él y sus representados en sus tres manifestaciones en Mérida para exigir la derogación de la Ley del Isstey.

Vila Dosal llegó al lugar minutos antes de las 9 de la noche y lo estaban esperando funcionarios estatales y municipales, incluyendo al alcalde, Alfredo Fernández Arceo, así como líderes empresariales.

¿Cómo encaró Limberth Santoyo a Mauricio Vila en Valladolid?

Cuando Mauricio Vila bajó de su camioneta se le acercó Santoyo Arzapalo, con un documento en una mano, y le dijo “gobernador buenas noches, bienvenido”.

Te puede interesar: Ataque en el periférico de Mérida: un juez libera al acusado de disparar a conductor

“Gobernador, hace meses que estoy tratando de hablar con usted y no me quiere atender” y le acercó el ducumento en donde, señala, exige la derogación de la ley del Isstey.

Luego le dijo en dos ocasiones “hay muchas familias que no van a cenar hoy” y luego le señaló “hay varias familas que no van a cenar como usted”.

Llaman traidor al diputado Luis Fernández

Cabe señalar que poco antes de que bajara el gobernador de su camioneta Santoyo Arzápalo le gritó al diputado Luis Fernández Vidal “Luis acércate, porque eres un traidor, traicionaste a los maestros".

Repitió en dos ocasiones esas palabras mientras se acercaba al jefe del Ejecutivo.

Ya encarando al gobernador, Santoyo Arzapalo le insistió en que no lo ha recibido en sus tres manifestaciones en la ciudad de Mérida, “no me has querido recibir".

“Para eso hay una directora del Isstey, además ustedes no han querido entrar al Palacio", le respondió Mauricio Vila.

Y el dirigente respondió: “Mentira, solo nos ha recibido el departamento jurídico y la oficialía de partes", mientras le mostraba el documento con los sellos de las respectivas dependencias, "pero hasta ahora no se ha resuelto nada". Momento en que el dirigente Limberth Santoyo Arzapalo encara al gobernador Mauricio Vila Dosal en Valladolid

¿Mauricio Vila, "nervioso y tartamudeando"?

“En cierto momento Vila Dosal se puso un poco nervioso y tartamudeó", según Santoyo Arzápalo, al decir que están para recibir y atender a la gente.

“Entonces asígneme a una persona para que nos atienda” le dijo el líder, justo en ese momento el personal de escolta y de comunicación del gobierno comenzó a empujar a la gente para que avanzara al lugar donde se llevaría al cabo la inauguración del Filux.

En la parte de atrás del gobernador y de Santoyo Arzápalo estaba el diputado Fernández Vidal con camisa a cuadros, quien escuchaba atento y cuando la comitiva avanzó el legislador le extendió la manos al líder de los trabajadores de la educación y le dijo “soy tu amigo".

Sin embargo, Santoyo le respondió “no te doy la mano porque traicionaste a los maestros, nos tienes decepcionado”, negándose al saludo, lo que hizo que el semblante del legislador local cambiara.

Seguidores del gobernador le piden tomarse fotos con ellos

Luego de la inauguración del Filux el gobernador comenzó su regreso a la camioneta caminando en la Calzada del ex convento de San Bernardino de Siena, pero varios seguidores lo fueron interceptando para tomarse fotos con ellos.

Mientras el gobernador atendía a sus "fans", sus escoltas y el personal de comunicación empujaban a representantes de medios digitales locales, lo que originó una ligera discusión.

Dijeron que eso dejó en evidencia que los colaboradores del gobernador en lugar de dar facilidades complican la situación y solo a "sus reporteros" les permiten hacer lo que quieran.