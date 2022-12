Plan contra accidentes en Valladolid

VALLADOLID.— El Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Yucatán y el gobierno estatal implementan medidas en la carretera federal a Chichimilá, en el cruce con el libramiento, con el objetivo de reducir los percances en ese lugar.

La Sociedad Unida de Oriente (SUO) continúa exigiendo la construcción de puentes o glorietas, debido a que en la mencionada carretera ocurren constantes accidentes, muchos de ellos con saldo mortal.

En respuesta a la demanda, el gobierno federal y estatal determinaron que no se construirán los puentes porque no hay recursos ni se justifica la obra. Incluso, el proyecto de las glorietas, que propuso el alcalde Alfredo Fernández Arceo, no fue considerado en el presupuesto de 2023.

En septiembre pasado, la SICT construyó cuatro reductores de velocidad, que más bien parecen pasos peatonales, en un lugar donde no hay transeúntes.

Pero pocos días después ocurrieron dos percances, en uno de ellos un motociclista perdió la vida.

Ahora, la misma SICT instaló vialetas de unos 200 metros de longitud en los dos sentidos de la vía federal, para que los conductores reduzcan la velocidad antes de llegar al crucero.

De la misma manera, mandó a construir topes por el lado del libramiento, antes de llegar a la intersección con la carretera federal.

Por su parte, el Instituto de Carreteras de Yucatán (Incay) construye una ciclovía de alrededor de 150 metros, que enlaza esta ciudad con el municipio de Chichimilá.

Desde hace más de 20 años, se construyeron cinco kilómetros de la ciclopista, desde esta ciudad hasta Chichimilá, la cual es utilizada por ciclistas y deportistas que acuden a caminar o correr.

Sin embargo, con la construcción del lado sur del libramiento desapareció una parte de la ciclovía, lo que pone en peligro a los que la utilizan.

A pesar de que ahora el gobierno estatal reconstruye la ciclopista, justo en el crucero no habrá nada que proteja la seguridad de los que circulen o caminen por el lugar.— J.A.O.O.