Aumentan los contagios en Valladolid

VALLADOLID.— La variante Xibalbá del Covid-19, la influenza y el dengue clásico y hemorrágico son las enfermedades que afectan a un gran número de pacientes en esta ciudad, aunque las autoridades de salud traten de ocultarlo para no causar psicosis en Yucatán.

Incluso, no se ha implementado ninguna medida de prevención médica.

En el caso de esta ciudad, los contagios de esta variante también se fueron al alza, ya que mucha gente acudió a consultar en el Hospital General de Valladolid, donde les informaron que debían hacerse una prueba en un laboratorio privado.

También se dijo que a otros pacientes que consultaron con síntomas de Covid-19, como tos seca, gripe y dolor de cabeza, les indicaron que no hay medicamentos.

Por eso, la mayoría fue al consultorio de alguna farmacia, en donde cobran $55 la consulta y les recetan medicamentos menos caros.

De acuerdo con datos obtenidos, se han reportado varios contagios de Covid-19 en esta ciudad, pero no se precisó cuántos, porque muchos enfermos acuden a un consultorio privado y no van al Hospital General de Valladolid. Asimismo, algunos pacientes no se hicieron una prueba de detección y fueron diagnosticados con una gripe normal, según los síntomas que presentan.

En cuanto al dengue, se sabe que la mayoría de los casos es de tipo clásico, pero también se han reportado algunos hemorrágicos, pues los enfermos llegan con bajas plaquetas al nosocomio.

Hasta ayer no se había reportado algún deceso por esta enfermedad.

Las autoridades municipales realizaron una campaña de descacharrización, abatización en los patios de las casas y fumigación en las calles. Pero al parecer no ha sido suficiente porque se han reportado casos de dengue, chikungunya o zika.

Al respecto, Miguel Pat Xuluc, líder de la agrupación Despertar Ciudadano, comentó que algunos pacientes le confirmaron que no hay suficientes medicamentos en el Hospital General de Valladolid, donde les recomiendan comprar sus medicinas en una farmacia.

Lo anterior ocasiona que muchos de ellos ya no acuda a ese lugar a consultar.

Pat Xuluc lamentó el desabasto de medicamentos y consideró que los gobiernos estatal y federal deben tomar cartas en el asunto.— J.A.O.O.