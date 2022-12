No habrá puentes ni glorietas, lamentan en Valladolid

VALLADOLID.— No habrá puentes, mucho menos glorietas, en su lugar se harán los “pasos de la muerte”, manifestó Miguel Pat Xuluc, uno de los miembros de la Sociedad Unida de Oriente (SUO) que exige la construcción de los pasos a desnivel en las carreteras federales libres, que conducen a Chichimilá y Cancún con el cruce del libramiento, donde se han registrado cientos de accidentes, muchos de ellos de consecuencias fatales que han enlutado a muchas familias.

En reiteradas ocasiones hemos publicado que diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a líderes empresariales han solicitado la construcción de cuando menos dos puentes en el cruce con el libramiento, debido al índice de accidentes que se han registrado.

Sin embargo las autoridades se han negado con el argumento que no hay presupuesto y porque no se justifica, lo que derivó que hace unos meses el alcalde, Alfredo Fernández Arceo proponga la construcción de glorietas en los cuatro accesos a la ciudad, sin embargo este proyecto no fue considerado en el presupuesto del gobierno del Estado, a pesar que el ejecutivo ofreció apoyar la propuesta.

Un grupo de los miembros de la SUO, se reunió la tarde del jueves con el alcalde Alfredo Fernández Arceo, quien les dio una explicación del motivo por el cual fue rechazada la propuesta de las glorietas.

El primer argumento fue que no hay presupuesto para las glorietas que tendría un costo de alrededor de $120 millones en los cuatro accesos, además la superficie de la carretera es insuficiente para llevar al cabo el plan, y se requiere comprar parte de los terrenos privados que están en los costados de la vía, cuyos dueños están pidiendo grandes cantidades de dinero que no hay.

Se planteó la posibilidad de reducir la dimensión de las glorietas, de tal modo que solo se use las carreteras, pero tampoco se obtuvo una buena respuesta.

Los miembros de la SUO señalaron la probabilidad que Fonatur del gobierno federal se haga cargo de los proyectos que se considere un plan turístico, lo cual quedó asentado en la mesa de diálogo por lo que se comentó que se trabajará por ese lado.

Ante la respuesta oficial, Miguel Pat Xuluc comentó que es claro que se quedaron sin puentes y sin glorietas, pues la propuesta fue de hacer los pasos peatonales, pues el gobierno estatal cuenta con un presupuesto de $14 millones para ello, de modo que en lugar de resolver un problema lo complicarán.

Pat dijo que a los de SUO y a los empresarios “nos dieron atole con el dedo, es claro que los puentes no representa una rentabilidad electoral, mucho menos utilidades para los gobiernos federal y estatal. Así que no se preocupan por las muertes futuras que se puedan originar en esos cruceros.

Los miembros de la SUO analizan la posibilidad de llevar al cabo otras acciones para seguir presionando, pues no tienen intenciones de bajar la guardia en sus peticiones, ya que sus exigencias tienen fundamento, y “no se trata de caprichos de nadie”.— J.A.O.O.