Chocan “pesos pesados” en la Mérida-Cancún

VALLADOLID.— Los conductores de dos tractocamiones que chocaron ayer sábado, cerca de las 4 de la mañana, en la carretera de cuota, justo en el kilómetro 181, resultaron lesionados.

Uno de los choferes involucrados no se percató que la otra pesada unidad se encontraba estacionada en el acotamiento.

De acuerdo con datos obtenidos, G.M.R. de 38 años de edad, conducía un tractocamión de doble remolque tipo salchicha cargado con combustible, y se dirigía a Cancún, pero en el kilómetro 181, en el tramo Chemax-Xcan, no se percató que en el acotamiento se encontraba estacionado otro tractocamión y para evitar impactarlo de lleno maniobró hacia su izquierda.

Sin embargo, G.M.R. chocó por su costado derecho a la otra pesada unidad, por lo que perdió el control del volante y se salió de la vía por un costado, incluso el tractor quedó fuera de la cinta asfáltica.

El conductor del tráiler estacionado se encontraba en el interior, al parecer descansando, cuando sobrevino el impacto, por lo que resultó levemente lesionado, igual que el presunto responsable. Ambos fueron atendidos por paramédicos de la SSP del Estado.

De la misma manera, arribaron al lugar policías estatales, para colaborar en el control vehicular, ya que a vuelta de rueda continuaron circulando los vehículos en ese lugar.

La congestión vehicular se resolvió al amanecer.

En Tixkokob, la falta de precaución al no respetar la señal de alto, ocasionó que un volquete del proyecto del Tren Maya no respete el alto y provoque el choque de la unidad con un automóvil particular.

El accidente se registró la mañana de ayer en la calle 13 con 18.

El auto Nissan March, color blanco, circulaba de Norte a Sur con preferencia sobre la 18, y al pasar la intersección con la 13, el volquetero que circulaba de Poniente a Oriente no respetó el alto y colisionó al vehículo compacto.

El automóvil no iba a alta velocidad, de modo que el impacto fue leve.

El automovilista y su acompañante resultaron solo con golpes menores.

Al lugar llegaron paramédicos de la Policía Municipal de Tixkokob y agentes de la aseguradora para los trámites correspondientes.— Juan Antonio Osorio Osorno / Mauricio Can Tec