Quejas en Motul por cambio vial

MOTUL.— Los cambios de vialidad que entraron en vigor ayer lunes en esta ciudad generaron una ola de quejas ciudadanas contra el Ayuntamiento y el alcalde Roger Aguilar Arroyo, del PRI, pues varias personas dijeron que esas medidas benefician solo a familiares del primer edil y de otros regidores.

Desde ayer, la calle 25 es de un único sentido, de Oriente a Poniente, de la 30 a la 27, pasando frente a la primaria Edesio Carrillo Puerto.

La calle 32, en el tramo de la 23 a la 33, también quedó desde ayer como vía de un sentido, de Norte a Sur.

En su página de Facebook, el Ayuntamiento publicó ayer que estas dos calles se volvían intransitables por el congestionamiento en las “horas pico” y la medida de convertirlas en vías de un único sentido es para solucionar este problema.

Añadió que “según el reporte de la Policía Municipal, hasta el momento (ayer al mediodía) la gran mayoría de la ciudadanía ha aceptado y se ha sumado a estos ajustes, incluso el tránsito se ha vuelto más fluido”.

Sin embargo, Alejandra Can Torres replicó, en los comentarios de la publicación municipal: “Beneficia solo a la dueña del (colegio privado) CEM porque a mí no. Así que nada de aceptación de los ciudadanos”.

La única que cerraban

Aída Centeno coincidió: “Así es. Ahí ya de por sí la mayoría de las veces se paraban policías del Ayuntamiento a cerrar totalmente la calle por la escuela, es la única donde se cerraba la calle, y ahora a conveniencia de la dueña del CEM cambiaron la vialidad, ¿por qué será?”.

Gabriela Trujeque igual coincidió: “Alejandra Can Torres, (tienes) toda la razón”, y Celia Koh Tec también: “Alejandra Can Torres, así te apoyo, porque no me beneficia en nada porque voy gastar más gasolina. Y no veo ningún beneficio”.

Emir Baeza Álvarez, por su parte, destacó: “Si vives en La Herradura para ir a la escuela primaria (pública) Edesio, tremenda vuelta que se tiene que dar al regreso; digamos que no sea problema, pero las calles para regresarte no están en muy buenas condiciones y hay demasiado tráfico por ser calles principales y son calles angostas, ¡deberían analizar esa situación!”.

Por su lado, Priscilla Samos Ramírez expresó: “¡Terrible! solo pensó en su familia que tiene escuela (por el CEM) porque para los que vivimos en ese rumbo solo perjudicó a lo tonto. De verás que solo tonterías hace este señor; de primer nivel, ya veremos cuántos accidentes habrá en la esquina...”.

Juancaslos Barrera afirmó: “Gran beneficio a la escuela privada cuando estacionen en doble fila para ir a buscar a sus hijos.

Piden topes

“Deberían de poner topes donde se requieren y vigilar las calles, la 34 parece pista de carreras; verificar que los motociclistas cuenten con luces delanteras y traseras, hay muchos que carecen de ambas, y exhortar a que compongan sus mofles, es un ruido espantoso y dañino.

“Motul ya es ciudad. Capaciten a sus policías en perito de Tránsito; les urge un apoyo de Ingeniería en Vialidad para mejorar los señalamientos de las calles”, abundó Barrera.

Sazuke Cuevas escribió: “Ja, ja, ja, buena aceptación, será nada más de los del CEM, mejor hubieran tapado baches con el dinero que se usó para poner los (letreros de) señalamientos”.

Asimismo, Gabriela Trujeque opinó: “Ahora los de la escuelita privada, todos cómodos con sus autos para pasar por sus hijos; díganle gracias a Roger”.

Eleuteria Pool, a su vez, opinó con resignación: “¡¡¡Ya qué!!! ¡¡No nos queda de otra hay que respetarlo!! ¿Por qué dicen que es por petición de los ciudadanos? ¡cuando beneficia más a esas tres escuelas privadas (cuyo) dueño del familiar de ‘Zorro’ (apodo del alcalde)! ¡Qué barbaridad! ¿En serio tienen que sacar provecho a todo?”.

Otros favorecidos

Rubén Chim Canul, por su lado, destacó: “Oh, casualmente las calles del regidor Raymundo May, 25 entre 32 y 34, y de la nieta del diputado (federal Jorge Carlos) ‘Pollo’ Montañez (Arroyo) con el CEM, 32 entre 25 y 27, son las que modificaron, cuando tenemos un caos vehicular en ‘horas pico’ en la calle 24. No se vale, Roger Aguilar”.— Flor Estrella Santana