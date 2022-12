Hallan escultura de dios maya de la fertilidad en Oxkintok, Yucatán

MÉRIDA.- Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México descubrieron una escultura tallada en piedra de 1,35 metros de alto por 52 centímetros de ancho que representa al dios maya de la fertilidad: Yum Keep, que corresponde al Período Clásico Tardío (900-1200 d.C.).

El hallazgo se realizó durante los trabajos de restauración en la zona arqueológica de Oxkintok, ubicada en el municipio de Maxcanú, que en lengua maya significa "La ciudad de los tres soles de pedernal".

"El personaje lítico se encontró en la estructura DZ-7 o pirámide del grupo arquitectónico Dzib, acostado boca arriba, asociado al talud de la escalinata", explicó este miércoles el arqueólogo Luis Pantoja Díaz, encargado de la zona arqueológica de Oxkintok.

La figura de piedra, que pesa unos 150 kilos, representa la figura humana, ya que claramente se observan los pectorales, barriga colgada y el miembro masculino. Además, el investigador del Centro INAH-Yucatán explicó por qué la parte posterior del cuerpo no está anatómicamente proporcional.

"El tronco de la figura de piedra representa un falo, pues los glúteos forman la parte testicular y en la parte de arriba de la espalda están las dos comisuras que forma parte del glande", indicó.

La escultura se identificó como Yum Keep y es una dualidad simbólica, "porque es un personaje de gran linaje, pero es también un miembro fálico".

En la Ruta Puuc, recorrido que integra varias zonas arqueológicas de la cultura Maya, que se ubican en la Península de Yucatán, se han encontrado falos de diversos tamaños que representan la fertilidad.

Comentó que otra de las características de la escultura es que aparentemente tiene una serpiente que rodea el cuello y cuelga de entre los brazos, "estamos en proceso de investigación, nos falta un análisis más detallado de la escultura".

El descubrimiento ocurrió gracias a los trabajos del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) vinculado proyecto del Tren Maya debido a la cercanía de la estación del proyecto ferroviario Maxcanú. La zona arqueológica de Oxkintok se localiza a 55 kilómetros al sur de Yucatán y a cuatro kilómetros al este Maxcanú.

Comunicado del INAH sobre la escultura hallada en Oxkintok

Esta mañana en Palacio Nacional ante el Presidente de México, el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó dentro de los trabajos arqueológicos del Tren Maya un importante hallazgo de una escultura de piedra caliza de tamaño natural que representa un personaje masculino que corresponde un guerrero prisionero de la antigua ciudad maya de Oxkintok, Yucatán.

La representación de la figura humana tallada en piedra caliza, fue encontrada por el equipo de arqueología del INAH Yucatán a cargo del Arqueólogo Luis Pantoja Díaz de la sección de arqueología del INAH Yucatán.

La pieza hallada en la zona arqueológica de Oxkintok mide 1.68 metros y no cuenta con cabeza, “lo que representa seguramente a un guerrero que fue prisionero en combate y está ofrendada a las estructuras de esta zona arqueológica que es Oxkintok, Yucatán, que forma parte de la Ruta Puuc, ya en los límites con el estado de Campeche”, detalló el director general del INAH, Diego Prieto Hernández.

El importante hallazgo se debe a los trabajos arqueológicos que son financiados dentro del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), que pretende realizar una inversión histórica para Yucatán de más de 900 millones de pesos.

Así es Oxkintok, Yucatán

La zona de monumentos de Oxkintok, cuenta con una poligonal de protección de casi mil hectáreas que abarca la zona nuclear, la cual comprende desde pequeños basamentos de carácter habitacional hasta conjuntos arquitectónicos monumentales, conectados por sacbes, que se componen de pirámides, (14 hasta ahora), palacios y recintos donde comparten y se entremezclas tipologías arquitectónicas con rasgos del estilo Peten guatemalteco, de los primeros periodos de ocupación con el denominado estilo Puuc, con sus variantes temporales como el Proto Puuc al Puuc clásico del siglo VIII de nuestra era.

Existe evidencia de cuevas (aktunes), las cuales presentan evidencia de uso, cisternas (chultunes) y estelas distribuidas en todo lo ancho del sitio. Los grupos más conocidos en el sitio son el Ah Canul, May, Ah Dzib y la estructura conocida como el Satunsat o Laberinto, además de los conjuntos Xampol en el extremo sur, Donato Dzul al norte y Alonzo Ponce hacía en Oriente, algunos grupos arquitectónicos están comunicados por una amplia red de sacbeoob (camino blanco o andadores).

Las medidas de la escultura son de 1.35 m de alto, por 53 cm de ancho y de 25 cm de grosor, hallado sobre el piso de estuco de la plaza, con una orientación esteoeste, en posición de cubito dorsal extendido (boca arriba), asociada a cerámica del Clásico Tardío (750-900 D C.). La figura humana no guarda las proporciones anatómicas, ya que el tronco del cuerpo se observa desproporcionada. La representación no muestra algún tipo de ajuar, o vestimenta en particular, en la parte posterior se observa la hendidura de la espalda y columna vertebral, además de los glúteos desnudos. El personaje, al parecer fue depositado como parte de un ritual, posiblemente de terminación o de abandono, ya que no corresponde al espacio donde fue localizado, al abandonarse.